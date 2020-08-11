أهم الأخبار.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. مصر تبدأ تصنيع عقار ضد كورونا.. جراحة عاجلة لـ تركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:











السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

للمزيد اضغط هنا أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، حيث نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية هذا الخبر العاجل..









الدواء: توطين صناعة أدوية بروتوكول كورونا وبدء تصنيع عقار "فافيبرافير" بمصر

للمزيد اضغط هنا وافقت هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة من 61 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء تسجيل عقار "فافيبيرافير"، المستخدم في علاج فيروس كورونا..









وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

للمزيد اضغط هنا كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم، عن استعداد الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية للإقلاع في أي وقت، وسط توتر الوضع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان..









جريمة بشعة في الإسماعيلية.. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

للمزيد اضغط هنا شهدت محافظة الإسماعيلية، واقعة مأساوية، حيث أطلق شخص النار على زوجته أثناء تواجدها في سيارة تاكسي..









اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

للمزيد اضغط هنا يخضع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني لعملية جراحية، اليوم الثلاثاء، بمستشفى Presbyterian New York في ولاية نيويورك بأمريكا..









في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

للمزيد اضغط هنا تحل اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس الذكرى الخامسة لوفاة الفنان نور الشريف، أو محمد جابر محمد عبد الله، الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، ورغم غياب نور بجسده؛ إلا أنه حاضرا دائمًا بأعماله الهامة..









انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

للمزيد اضغط هنا انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-8-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 907 جنيهات، بعد ان كان يسجل 910 جنيهات، لتواصل بذلك أسعار الذهب..









بوتين يكشف سرًا عن أول لقاح لكورونا في العالم

للمزيد اضغط هنا كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أمرٍ يخص ابنته فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلن الرجل وتأكيده لتسجيل أول لقاح ضد الفيروس في العالم، وفق ما ذكرت صحف روسية..



