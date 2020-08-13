حدث ليلا.. الوطنية للانتخابات: حظر إعلان أي نتائج لمجلس الشيوخ أو مؤشراتها.. غرق معدية نقل بترعة الرياح بالبحيرة.. وإسرائيل تشن ضربات جوية على غزة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نستعرضها على النحو التالي:





أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.







