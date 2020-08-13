حدث ليلا.. الوطنية للانتخابات: حظر إعلان أي نتائج لمجلس الشيوخ أو مؤشراتها.. غرق معدية نقل بترعة الرياح بالبحيرة.. وإسرائيل تشن ضربات جوية على غزة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نستعرضها على النحو التالي:
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى، وانتقاله إلى نادى بيراميدز؛ وهو ما دفع عددًا من النجوم إلى التعليق على رحيله، وأبداوا آراءهم فى الأزمة التى أثارها رمضان داخل الأهلى.
شهدت قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.
نشر موقع "صدى البلد"، مقطع فيديو "موشن جرافيك" توضيحيًا، يروي بصورة مبسطة قصة سورة البقرة للأطفال، بصوت الدكتورة إلهام شاهين.
شهدت قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حيث غرقت معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.
نشرت الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على شاب مصري احتجز أحد حراس كاتدرائية مدينة ميلانو كرهينة.
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربات جوية عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة.
قالت القيادة الأمريكية الوسطى مساء أمس، الأربعاء، إن قواتا إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة في المياه الدولية.
كشف أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة تغيير اسم "استاد السلام" لـ "استاد الأهلي"؛ عقب افتتاح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب له أمس، الأربعاء، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي ناد عريق وشرف لأي لاعب أن يلعب فيه، مضيفا أنه من يترك النادي الأهلي انتهى مهما كان اسمه ومهارته.
شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، التي تعانى منذ أيام من اعياء شديد.
نصح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتثاءب كثيرًا أثناء قراءة القرآن الكريم وعند الصلاة، بعدم الالتفات إلى هذا الأمر.
مازالت الحضارة المصرية القديمة تحتفظ بأسرار كبرى يجتهد العلماء لكشفها، وخلال تلك المحاولات اكتشفوا أرقامًا مخفية في هندسة الهرم الأكبر، مما دفع أحدهم إلى الادعاء بأنها تكشف سرًا قديمًا رائعًا.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليه ٢٠٢٠.