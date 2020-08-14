أبرز أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: فرق مصرية لتدريب الأطقم الطبية في جنوب السودان.. طبيب مصري بموسكو يكشف التفاصيل الكاملة لـ عقار كورونا.. ميدو يعلق على أزمة رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
قالت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة، إن مصر فتحت مركزا طبيا مصريا بالعاصمة الجنوب سودانية " جوبا"، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن جنوب السودان كان به مركز من قبل ولكن تم التوسع.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن هناك فرقا طبية مصرية لتدريب الأطقم الطبية الجنوب سودانية.
أكد محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ يعد شيئا ايجابيا ويجب علينا تشجيعه، لافتًا إلى أن نسب المشاركة فى الانتخابات يجب تشجيعه حتى ولو لم تكن كبيرة.
وأضاف سالم فى لقاء عبر سكايب على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الحاجة الملحة لانعقاد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشيوخ انبثقت من الفترة القادمة للدولة المصرية لاتخاذ الكثير من القرارات والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.
كد الدكتور أحمد سعد أمين استشاري الأمراض الباطنية الطبيب المصري من موسكو، أن هناك معلومات منذ فترة طويلة منذ بدء جائحة فيروس كورون بأن الصين وروسيا تتعاونان بشكل كبير في إنتاج لقاح لفيروس كورونا.
وأضاف أمين خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن روسيا قامت بالحصول على جزء من الفيروس وتم التعامل فى المعامل وتم تطوير اللقاح و عمل الاختبارات بدءا من شهر فبراير الماضي والنتائج النهائية حول اللقاح كانت في شهر مايو الماضي.
قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، إن أجيال لاعبين كرة القدم اختلفت بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير.
وأضاف أحمد حسام ميدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "النادي الأهلي كان عارض 16 مليون جنيه في العام لـ رمضان صبحي وبيراميدز عرض عليه 28 مليون جنيه بفارق 12 مليون جنيه في العام، والرقم يزغلل عين أي حد".
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس الجيش الوطني الليبي بأبورواش أن المصير بين الشعبين المصري والليبي واحد.
وأضاف المسماري خلال تصريحات نقلتها فضائية صدى البلد أن هناك مؤامرة قوية تدار ضد ليبيا مشيرا إلى أن الجيوش العربية مستهدفة بشكل قوي.
قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر، إن ملف ليبيا يرتبط بأمن مصر وأمن فرنسا، وهناك تعاون وثيق شبه يومي بين مصر وفرنسا من اجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وأضاف ستيفان روماتيه في حواره على قناة "اكسترا نيوز"،: "مصر أطلقت مبادرة مهمة لحل الأزمة الليبية وهي إعلان القاهرة".
قالت الإعلامية رضوى الشربيني فى أول ظهور لها بالموسم الخامس من برنامج " هى وبس"، إنها تشعر بأنها تظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون، وظلت رضوى صامتة لبعض الوقت قائلة "متوترة كالعادة".
وأضافت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج "هى وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة": "وحشتونى.. ووحشنى الوجوه المبتسمة.. وحشتنى الستات اللى هتقول هتعمل إيه فى الموسم ده.. وحشنى كل حد متابعنى".
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه بشأن إيران، حال فوزه بالانتخابات الامريكية القادمة.
وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفى له، نقلته فضائية "اكسترا نيوز" أنه إذا فاز بالانتخابات الأمريكية مرة أخرى سيتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 30 يوما فقط.
قال الفنان شريف دسوقى ، المشهور بـ " سبعبع " ، إن القدر جعله ينشأ فى بيت فنى ، لافتا الى ان منزله كان ملتصقا تماما فى خشبة مسرح إسماعيل ياسين .
وأضاف الفنان " الدسوقى " ، خلال حواره ببرنامج ، 3 ستات ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، أن والده كان يعمل تقنى مسرح فيما يخص الاضاءة وغيرها ، إلى جانب الاعلام الادارية .
عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو جديد يوضح انفجار مرفأ بيروت وظهر فى الفيديو صراخ واستغاثة المواطنين لحظة بدء الانفجار.
وأفادت وكالات صحفية دولية، نقلا عن مصدر لبناني، بأن قضية انفجار مرفأ بيروت ، سيضمن لها سرعة التقاضي حتى يصل القضاء على المتورطين الحقيقيين في الكارثة.