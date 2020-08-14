أبرز أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: فرق مصرية لتدريب الأطقم الطبية في جنوب السودان.. طبيب مصري بموسكو يكشف التفاصيل الكاملة لـ عقار كورونا.. ميدو يعلق على أزمة رمضان صبحي

أكد محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ يعد شيئا ايجابيا ويجب علينا تشجيعه، لافتًا إلى أن نسب المشاركة فى الانتخابات يجب تشجيعه حتى ولو لم تكن كبيرة.



