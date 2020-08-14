أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتعال الحرب بين فورتنايت وآبل.. 95% من الصينيين مستعدون للتخلى عن آيفون في مقابل وى شات.. آبل تقترب من تحقيق رأسمال 2 تريليون دولار

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:
قامت شركة Epic Games المالكة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة، برفع دعوى قضائية ضد شركة آبل Apple ، بعد قيام آبل بحذف اللعبة من على متجرها للتطبيقات App Store.
عرضت شركة Epic Games المالكة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة فيدو قصير تسخر فيه من شركة آبل بسبب إزالة لعبة فورتنايت من على متجرها للألعاب App Store .
قامت شركة جوجل بحذف لعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة المملوكة لشركة Epic Games من على متجرها للألعاب Google Play، وذلك بعد حذف شركة آبل لها من على متجرها App Store .
ارتفعت أسهم شركة Apple آبل لتقترب من تحقيق رأس مال سوقى ب 2 تريليون دولار أمريكى، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل لهذه القيمة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة تقديمها عدد من الخدمات الجديدة في الموسيقى وألعاب الفيديو و iCloud .
وقعت إدارة الرئيس ترامب، منذ أيام، أمرًا تنفيذيًا بحظر شركات مثل ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك وكذلك شركة Tencent الصينيتين، بالقيام بأعمال تجارية مع الشركات الأمريكية في محاولة لحظر التطبيقات الصينية بزعم أنها تشكل خطرًا على بيانات المستخدمين الأمريكيين.