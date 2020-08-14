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شقيق طبيب الغلابة يكشف الوصية الأخيرة لـ الدكتور محمد مشالى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:05 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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حمزة شعيب
كشف اللواء أسامة مشالى، شقيق الطبيب الراحل  محمد مشالى، المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة،  وصية أخيه قبل وفاته.

وقال مشالي خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة dmc، إن شقيقه أوصاه أن يتواصل مع "الغلابة" والفقراء وغير القادرين.

وتابع: "أن شقيقه الراحل كان دائما يقول "إن الفقراء لا أحد يقف بجوارهم سوى الله وبعض الناس، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين عطائه وعطاء الدكتور محمد مشالي، وأنه تمنى أن يكون مثله في زهده في الحياة وتركه لملذاتها.

وأضاف اللواء مشالى، أن زوجة الدكتور محمد مشالي، نعمة رزقها الله له، فهي كانت شديدة الود مع العائلة وكانت تتواصل مع العائلة في الوقت الذي انشغل فيه أخى الراحل في عيادته وكشفه على الغلابة وتقديم الخدمات المجانية لغير القادرين منهم.

ولفت إلى أن والده توفاه الله وهم صغار، وتحمل شقيقى محمد، مسؤولية تربيتنا، وتاريخه كله عطاء يشهد له الجميع، مضيفا أن الدكتور محمد رحمه الله كان بارا بوالدته ويمر عليها يوميا فى الصباح، والدواء الذى يصفه لمرضاه كان شافيًا، وكأن الله وضع في يده العلاج والبركة، معقبا "أنا عمرى ما شوفته مزنوق فى فلوس أبدا وكان ربنا بيباركله في رزقه".
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