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مرأة

طريقة عمل الثومية .. 7 وصفات مختلفة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:16 ص
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
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نهى هجرس
تعد الثومية من أشهر المأكولات السورية التى لاقت أعجاب الكثير، وتتميز الثومية بمذاقها اللاذع المختلف، كما يمكن إضافتها مع العديد من الأكلات، وخاصة الشاورما والبطاطس، ويمكن تقديم الثومية بالعديد من الوصفات .

طريقة عمل الثومية مثل المحلات
مكونات
1 كوب فص ثوم (4 1/2 أونصات ، 130 جم)
2 ملاعق صغيرة ملح 
1/4 كوب (60 جم) عصير ليمون طازج
1/4 كوب (60 جم) ماء مثلج 
3 أكواب (600 جم) زيت 

طريقة عمل الثومية مثل المحلات
1. باستخدام سكين التقشير ، قسّم كل فص ثوم إلى نصفين بالطول، باستخدام طرف السكين ، قم بإزالة الجراثيم من كل نصف فص ثوم .

2. ضع الثوم منزوع البذور والملح في وعاء محضر الطعام، يُخفق الثوم على دفعات قصيرة ، مع إزالة الغطاء من حين لآخر لكشط جوانب حتى يُفرم جيدًا، أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون واستمري في المعالجة حتى تتشكل عجينة، أضيفي ملعقة كبيرة أخرى من عصير الليمون واخفقيها حتى تصبح ناعمة تمامًا ورقيقة قليلًا.

3. أثناء تشغيل محضر الطعام ، قم برش نصف كوب زيت ببطء في تيار خفيف جدًا ، متبوعًا بملعقة كبيرة من عصير الليمون، كرري العملية مع 1  كوب زيت و 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، استمر في العملية ، بالتناوب مع 1/2 كوب زيت و 1 ملعقة كبيرة ماء ، حتى يتم دمج كل الزيت والماء. انقلي التوم إلى وعاء واحفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر واحد.


طريقة عمل الثومية بالبطاطس
المقادير 
قطعة كبيرة من البطاطس مقشرة ومقطعة لمربعات. 
نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
 ملعقتان كبيرتان من المايونيز. 
رأس من الثوم المقشر والمهروس. 
كوبان من الماء. 
ملح حسب الذوق. 

طريقة تحضير الثومية بالبطاطس
ضعي البطاطس مع الثوم في إناء مع الماء. 
ضعي الإناء على نار خفيفة حتى تسلق
صفي المكونات من الماء، وضعي بعض الماء على جنب
توضع البطاطس مع الثوم في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف الملح والمايونيز والليمون . 
قومي بخلط جميع المكونات لمدة دقيقتين.
يضاف كمية من ماء السلق لتحديد الكثافة حسب الرغبة.



طريقة عمل الثومية السوري الأصلية

المقادير
رأس من الثوم
رشة ملح حسب الرغبة
4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
كوب من زيت 
كوب من زيت الزيتون

طريقة تحضير الثومية السوري الأصلية
نقشر رأس الثوم ونقطع الفصوص إلى نصفين إذا كانت كبيرة، ثم نضع الثوم في الخلاط الكهربائي
نضيف أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى الثوم، ونضع الملح
نغلق وعاء الخلاط جيدا ونشغله على المكونات لعدة دقائق حتى تختلط مع بعضها.
نوقف حركة التشغيل ثم نضيف زيت الزيتون والذرة بالتدريج.
نعيد تشغيل الخلاط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات سويا ونحصل على خلط متماسك.
تقدم الثومية السورية بألف صحة وهنا بجانب الأطباق الأساسية.

طريقة عمل الثومية بالزبادي
المكونات
2 كوب زبادي
3 فصوص ثوم مهروس   
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ليمون
ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير الثومية بالزبادي
ضعي الزبادي في وعاء مناسب، ثم أضيفي عصير الليمون والملح واخلطي المكونات جيدا.
أضيفي المايونيز والثوم المهروس بشكل جيد، وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها، ثم قدمي الثومية على مائدتك بجانب الأكلات الرئيسية.


طريقة عمل الثومية بالبيض

المكونات
بيضة واحدة
فص ثوم
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
2 ملعقة كبيرة من الخل
زيت حسب الحاجة

طريقة تحضير الثومية بالبيض
في الخلاط قومي بوضع الثوم، والخل معا. وضرب جميع المكونات.
ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونعيد ضرب الخليط.
نبدأ في إضافة الزيت أثناء ضرب الخليط في شكل خط غير منقطع.
حتي نحصل على القوام  الكريمي المطلوب حسب الرغبة.

طريقة تحضير الثومية بالحليب
المقادير
6 فصوص من الثوم 
ربع كوب لبن
علبة زبادي
ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب من النشا
عصير ليمونة
نص كوب من الماء
ربع كوب صغير من الزيت النباتي


طريقة تحضير الثومية بالحليب
نقوم بتقشير الثوم وهرسه جيدًا حتي يصبح ناعمًا.
في حلة أو كنكة صغيرة نقوم بإضافة النشا للماء البارد وتقليبهم سريعًا وجيدًا حتي نتأكد من تمام الذوبان.
نضع النشا بعد ذوبانه في الماء على النار ونستمر في التقليب حتي نشعر بالثقل والوصول للسمك المطلوب
ويجب مراعاة التقليب الجيد للحصول على القوام المظبوط.
نرفع النشا من النار بعد وصولنا لقوام متماسك ونتركه حتي يبرد.
نحضر الخلاط ونضغ به النشا بعد تأكدنا أنه برد ونضيف له اللبن والثوم المفروم ثم نقوم بضربهم معٌا على سرعة متوسطة.
نبدأ في إضافة باقي المكونات فنضيق الزبادي والمايونيز ونضربهم مرة أخري.
ثم نضيف التوابل الملح والكمون والشطة إلي جانب عصير الليمونة.
ونعيد ضربهم مرة أخري مع إضافة ربع كوب صغير من الزيت النباتي تدريجيٌا.

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