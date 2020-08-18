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كارثة جديدة .. تحول البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:37 م
تحويل البراز لهذا
تحويل البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت الدراسات عن عدد من المشاكل الهضمية بسبب الإصابة بـ فيروس كورونا، بما في ذلك واحدة يمكن رؤيتها في البراز.


أطلق فيروس كورونا سلسلة من الهجمات على البشرية هذا العام، وبالرغم من أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي إلا أنه يصيب أعضاء أخرى بخلاف الرئتين.


كما توضح NHS، أن الأعراض الرئيسية هي فقدان حاسة الشم، وسعال مستمر وارتفاع في درجة الحرارة، وهي خصائص شائعة لعدوى الجهاز التنفسي.


وأشار موقع express الى ظهور عدد من الأعراض المقلقة في الجهاز الهضمي.


ووفقًا لدراسة نشرها باحثون في بكين، فإن ما بين 4 إلى 13.7% من الأفراد المصابين يعانون من نزيف في الجهاز الهضمي (GI).


وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIH) ، قد تشمل أعراض نزيف الجهاز الهضمي برازًا أسود أو قطرانيًا.


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تشمل أعراض الجهاز الهضمي الأخرى:
1- دم في القيء.
2- تقلصات في البطن.
3- الدوخة.
4- الشعور بالتعب.
5- شحوب الوجه.
6- ضيق في التنفس.


ووجدت الدراسة أيضًا أن 1 إلى 29.4 % من الأشخاص عانوا من الغثيان و 2.2 إلى 6 % عانوا من آلام في البطن.
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