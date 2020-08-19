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اقتصاد

في 7 مدن جديدة.. الإسكان تطرح 210 قطع أراض لـ"المستثمر الصغير" لإقامة وحدات إسكان متوسط

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:18 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 210 قطع أراض بعد تأهيل المقاولين والمستثمرين العقاريين (المستثمر الصغير)، وذلك بين الشركات القائمة والأفراد، بمساحات تتراوح بين 610 م2 و1740 م2، لإقامة وحدات إسكان متوسط، بـ7 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة)، وذلك بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين للتأهيل المقبولين فنيًا.


وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان، الأربعاء، إن كراسة الشروط والمواصفات متوافرة بمقر أجهزة المدن المطروح بها الأراضي، اعتبارًا من يوم الأحد بعد المقبل الموافق 30/8/2020، ويتم سداد تأمین جدية التأهيل الفني وقدره 250 ألف جنيه بموجب خطاب ضمان ابتدائی غیر مشروط أو بموجب شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم استكمال سداد تأمين جدية التأهيل الفني إلى 50 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار العميل بالموافقة على التخصيص. 

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه يتم سداد باقي قيمة الأرض وقدره 50 % على 8 أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد، موضحًا أنه يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل مقاول / مستثمر عقارى، أو كل من له خبرة سابقة (المؤهل فنيًا) فى العمل بهذا المجال.

وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه يتم تقديم العروض، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 : يوم الخميس الموافق 15/10/2020، بمقر جهاز المدينة المختص، ويجب الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط، مضيفًا أنه يتم الطرح فى ضوء القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص. 
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