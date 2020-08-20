AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:46 ص
السفير الروسي في
السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليب
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعرب السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، اليوم الخميس، عن رغبة موسكو في أن تتمتع ليبيا بسيادة كاملة.

وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، قال بوريسينكو إن ليبيا تمر بمرحلة قاتمة في تاريخها؛ داعيا إلى أهمية بدء العملية السلمية في ليبيا.

وأكد السفير الروسي في القاهرة أن روسيا ليس لديها أي قوات على الأرض الليبية؛ مضيفا: "ولا خطط لروسيا بوجود قاعدة عسكرية في ليبيا".

وحث السفير الروسي على ضرورة البدء بحوار سياسي لحل الأزمة في ليبيا؛ مشيرا إلى أن موسكو تعمل على إقناع الجميع بما فيهم تركيا للتوصل إلى حل.

واختتم بوريسينكو تصريحاته بالقول: "أتفهم القلق المصري بشأن الأمن القومي".

هذا، وقد تحدث انتهاكات لإيران في مياه الخليج؛ مؤكدا احترام موسكو لرأي دول الخليج بشأن إيران.

وأكد السفير الروسي، وفق تصريحات له نقلتها شبكة العربية، أن روسيا لا ترى أي مبرر لمواصلة الحظر على إيران.

وأوضح السفير الروسي أنه من الأفضل التحدث مع إيران وليس محاربتها؛ مشيرا إلى أن أوروبا "تشاركنا الرأي في محاورة إيران".

وأكد السفير على أهمية إجراء حوار بين دول المنطقة، معربا عن ترحيب روسيا  بإدارة الحوار لحل الخلافات.

وأضاف أن واشنطن تحاول أن تستفز إيران نحو مواجهة عسكرية، ووصف سياسة أمريكا بأنها خطيرة جدا ولا تهتم بالدول العربية. 

وشدد السفير الروسي في القاهرة على أن أي تصعيد عسكري سيؤذي الدول العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفيفافير.. سفير روسيا بالقاهرة: شحن دواء كورونا للعالم بعد تلبية الطلب المحلي منه

السفير الروسي بالقاهرة: موسكو فخورة بشراكتها مع مصر

ندعم قرارات مصر بشأن ليبيا.. السفير الروسي: نتواصل باستمرار مع الخارجية المصرية|فيديو

السفير الروسي: جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.. فيديو

السفير الروسي: نرفض تقسيم ليبيا ونسعى لجعلها دولة موحدة ..فيديو

السفير الروسي في القاهرة: أمريكا تستفز إيران لمواجهة عسكرية.. والدول العربية أول المتضررين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

ليفربول يواجه ليدز يونايتد.. الكشف عن مواجهات الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي

ليس لها مثيل.. مفاجآت في رحلة البحث عن مقبرة كليوباترا

قبل ارتداء الحجاب واعتزال الفن.. صورة نادرة لـ شمس البارودي مع حسن يوسف

بعد عرض منزله للبيع .. الراحل روبن ويليامز يتصدر جوجل

الدولة أوفت بوعدها.. انتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة اليوم

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

حقيقة فتح قنوات بي إن سبورتس مجانا حال تتويج باريس سان جيرمان بـ دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

أسعار هيونداي 2020 فى مصر