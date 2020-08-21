أحمد فهمي يتألق ببدلة سوداء من تنسيق هنا الزاهد

نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع كواليس برنامج البيت الكبير.





وظهر أحمد فهمي بإطلالة أنيقة ببدلة سوداء و كتب معلقا : من تنسيق هنا الزاهد .





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يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.



