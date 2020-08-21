AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فهمي يتألق ببدلة سوداء من تنسيق هنا الزاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:00 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع كواليس برنامج البيت الكبير.

وظهر أحمد فهمي بإطلالة أنيقة ببدلة سوداء و كتب معلقا : من تنسيق هنا الزاهد .

اقرأ أيضا:

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية. 

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس البحر.. أحمد فهمى يستمتع بالصيف في حمام السباحة

من العطلة الصيفية.. أحمد فهمى يشارك جمهوره بصورة مع والدته

أحمد فهمى وهنا الزاهد يشعلان انستجرام بصورة من العطلة الصيفية

شاهد.. ويزو في نيولوك جديد

من منزله.... أحمد فهمي يشارك جمهوره صورة جديدة له

بملابس رياضية.. أحمد فهمى بصحبة أصدقاء الطفولة

ترشيحاتنا

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

شوبير يمازح إكرامي: "أنا مدخلش فيا ولا جول من الزمالك".. فيديو

أول رسالة من رئيس نادي أهلي جدة بعد الفوز الكبير على الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث