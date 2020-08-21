خالد عكاشة: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية تتفق مع إعلان القاهرة.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي ، وقف إطلاق النار ، خطوة إيجابية ، بها قدر من التوافق مع "إعلان القاهرة " .





وأضاف العميد خالد عكاشة بر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن ماحدث يعد خطوة مهمة نحو التفاؤول ، المكلل بدعم كبير من الأطراف الدولية .





وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية ، إلى أن خطوات مصر السباقة ، هي التي أوصلت ليبيا لتلك المرحلة الحالية من التسوية السياسية .





وأوضح "عكاشة " ، أن البيانات شملت وقف إطلاق النار بشكل كامل ، بين جميع الأفراد ، لافتا إلى أن الموقف الليبي الحالي موقف رشد .





وتابع: الدولة الليبية تسير نحو خطى ثابتة ، للتسوية السياسية ، موضحا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن الخطوط الحمراء المصرية تجمع الأطراف الليبية إلى مستقبل واعد .



