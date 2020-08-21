لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

من الضروري اتباع نظام غذائي صحي لالتهاب الكبد B، فالنظام الغذائي السيئ يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى مشاكل في الكبد، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية، فقد يزيد وزنك ويكون الوزن الزائد له تأثير مباشر على تراكم الدهون في الكبد ، والتي تسمى "الكبد الدهني".





ويعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B من انخفاض الطاقة والتعب ؛ ومن ثم ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالوقود من الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في علاج التهاب الكبد.





وإليكم أهم الأغذية الواجب اتباعها لمرضى التهاب الكبد، وذلك وفقًا لما قدمة موقع "boldsky"





1. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة غير المكررة على جميع الفوائد الغذائية لنواة الحبوب، كما أن الحبوب الكاملة غنية بفيتامين ب والألياف والكربوهيدرات والمعادن والبروتينات، الحبوب الكاملة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب 6 وفيتامين هـ والمغنيسيوم والزنك والنحاس.









2. الفواكه

ينصح الأطباء مرضى التهاب الكبد B بتناول الكثير من الفاكهة، ومن بينها التفاح والبرتقال والعنب والموز، يمكن أن يساعد تناول التفاح مرضى التهاب الكبد B على تحسين جهاز المناعة لديهم ، مما يقلل بشكل كبير من فرصة الإصابة بنزلة برد، والبرتقال غني بفيتامين C ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا ، وبالتالي يمكن مرضى التهاب الكبد B من التعافي بشكل أسرع، ومن المناسب لمرضى التهاب الكبد B تناول الموز ، بالنظر إلى حقيقة أن هذه الفاكهة لها قيمة عالية من السعرات الحرارية.









3. الخضار