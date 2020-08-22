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محافظات

لأول مرة بعد جائحة كورونا.. مرسى علم تستقبل فوجين بولنديين اليوم و142 سائحا بولنديا يصلون الغردقة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات الطيران الأوروبية القادمة من بولندا، والتي تقل على متنها 142 راكبا، حيث تعد تلك الرحلة أولى رحلات الطيران الأوروبية التي تصل البحر الأحمر بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا واستئناف الحكومة المصرية الحركة مرة أخرى.

 

ومن المقرر أن تصل اليوم، السبت، رحلتا طيران من بولندا أيضا لمطار مرسي علم الدولي، على أن تصل أسبوعيا رحلتان للغردقة ومرسى علم، وبذلك تكون تلك الرحلات البولندية أولى الرحلات السياحية وصولا إلى البحر الأحمر عقب جائحة كورونا .

 

من جانبه، أوضح مصدر بمطار الغردقة الدولي، أنه من المقرر أن تسير شركة الطيران الإنجليزية ايزى جيت، أول 3 رحلات لها بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا لمطار الغردقة الدولى بداية سبتمبر المقبل.


وقال المصدر إن رحلات طيران "ايزى جيت" الإنجليزية من المقرر أن توفد رحلتها يوم 3 سبتمبر، على أن تقل كل رحلة قرابة 160 سائحا إنجليزي الجنسية.


وأضاف أن السياحة الإنجليزية بوصولها بداية سبتمبر تعد من أولى الجنسيات التى تصل لمطار الغردقة الدولى منذ إعلان الحكومة المصرية فتح المطارات واستقبال الرحلات السياحية بعد جائحة كورونا.

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