غلق مقاهي مخالفة لقيامها بتقديم "الشيشة" في حملات بمدينة سفاجا

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة السيدة هدى المغربي، اليوم السبت، حملة موسعة على المقاهي والمحال بعد إعادة التشغيل، حيث تم غلق 2 مقاهي مخالفة مع التزام عدد كبير من المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





أوضحت "رئيس المدينة" أنه حرصا على صحه وسلامه المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره تم تنظم حملة على عدد من المقاهي في شارع الجمهورية بمدينة سفاجا.





وأشارت "المغربي" إلى أنه إغلاق 2 من المقاهي المخالفة تقدم شيش لروادها وتم تحرير محضر وتشميع القهوة وتحرير محضر مخالفة من شركة الكهرباء والدفاع المدنى وقسم الشرطة





حيث توجهت الحملة إلى المقاهي والكافيهات والمطاعم بشارع الجمهورية وذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها، وتم التحفظ على شيش وغلق المقهى الغير ملتزمة بالإجراءات.



