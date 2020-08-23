فقدان الوزن وبحة الصوت وسعال مستمر.. أعراض تحذيرية غير متوقعة لسرطان الرئة

و على الرغم من أن السرطان يمكن أن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم، إلا أن سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس. سرطان الرئة أكثر أنوع السرطان شيوعًا بين المدخنين،









ووفقًا لموقع "boldsky"، إليكم أبرز أعراض سرطان الرئة وهي: السعال المستمر، وسعال الدم، وضيق التنفس، والصفير، وبحة الصوت ، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"، وفقدان الوزن غير المبرر، ومن المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.

















وقد تستغرق الأعراض الشائعة لسرطان الرئة بعض الوقت لتظهر، لذلك، قد تبحث عن بعض العلامات المبكرة لسرطان الرئة، عادة ما تعني هذه العلامات أن السرطان في المرحلة 0، مما يمنحك المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة.





ويمكن تشخيص عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى فقد يعطى نتائج أدق وفى كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى خزعة الرئة لاكتشاف الورم فى أى مرحلة. سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى فقد يعطى نتائج أدق وفى كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى خزعة الرئة لاكتشاف الورم فى أى مرحلة.







