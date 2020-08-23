استعدادا لمواجهة دجلة.. المقاصة يخوض مباراة ودية أمام بني سويف اليوم

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال خوض مباراة ودية أمام بنى سويف اليوم، استعدادا لمواجهة وادى دجلة الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الممتاز .



ومن المقرر أن تشهد مباراة المقاصة الودية اليوم أمام بنى سويف مشاركة جميع لاعبي الفريق البدلاء والذين لم يشاركوا بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية.



ويسعى إيهاب جلال إلى تجهيز كافة عناصر الفريق للمرحلة المقبلة والتى تتطلب المزيد من الجهد والعرق للخروج بالفريق من منطقة الهبوط إلى دوري القسم الثانى.



ويسير فريق المقاصة بشكل جيد خلال المرحلة الحالية بعد أن تمكن من تحقيق فوزين متتاليين على حساب كلا من الجونة والمصري.





