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فن

كريم عفيفى يهنئ محمد سامى بعيد ميلاده.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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سيد احمد - ندى فكرى
هنأ الفنان كريم عفيفى المخرج محمد سامى بعيد ميلاده  ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق على الصورة قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبى وسنة حلوة عليك وعقبال ١٠٠ سنة يا احلى سمسم فى الدنيا".

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وكشف محمد سامي، في أحد اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين الذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021. 

كما كشف لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل، عساف الغريب، وغفران الغريب، ويؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.. وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين وعرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.

وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.
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