كريم عفيفى يهنئ محمد سامى بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان كريم عفيفى المخرج محمد سامى بعيد ميلاده ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق على الصورة قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبى وسنة حلوة عليك وعقبال ١٠٠ سنة يا احلى سمسم فى الدنيا".
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محمد سامي عن مي عمر: كل شيء بالنسبة لي
وكشف محمد سامي، في أحد اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين الذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.
كما كشف لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل، عساف الغريب، وغفران الغريب، ويؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.. وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين وعرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.
وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.
وعلق على الصورة قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبى وسنة حلوة عليك وعقبال ١٠٠ سنة يا احلى سمسم فى الدنيا".
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محمد سامي عن مي عمر: كل شيء بالنسبة لي
وكشف محمد سامي، في أحد اللقاءات أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين الذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.
كما كشف لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل، عساف الغريب، وغفران الغريب، ويؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.. وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين وعرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.
وكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.