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أخبار البلد

بعد الحديث عن عودة الحظر| خبيرة أوبئة تعلن أسباب زيادة إصابات كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ الفيروسات والأوبئة، أن أسباب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تجاهل المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.

واكدت "مرزوق" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عدم الالتزام بارتداء الكمامة، والتجمعات البشرية على الشواطئ وغيرها كثيرة جدا، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أعداد الإصابات.

وتابعت: "على وزارة الصحة، نشر التوعية والتنبيه على المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وإسناد القوانين لتنظيم نزول المواطنين للمطاعم والمقاهي، وتنفيذ الغرامات للحث على خطورة الموقف، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعانة بالمتعافين، لسرد قصص معاناتهم ليكونوا سبيلا للالتزام، وعمل تسليط إعلامي لتدارك خطورة الموقف.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجاوز الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا لا يزال موجودا ولم ينته بعد.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وجه تعليمات شديدة اليوم لـ وزارة الداخلية بتطبيق القانون على عدم مرتدي الكمامة.

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ولفت إلى أن  الوضع من الممكن أن ينقلب فى أى وقت مثلما حدث فى دول أوروبية، موضحا أن، هناك بعض المواطنين أصبحت لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وسيكون هناك تطبيقات صارمة على عدم الملتزمين، مشيرا إلى أن الحكومة فى أى وقت من الممكن أن تتخذ قرار عودة فرض حظر التجوال والقرارات التى كانت متخذة في الماضي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مسئولة عن أى قرار سيتم اتخاذه.
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