بعد الحديث عن عودة الحظر| خبيرة أوبئة تعلن أسباب زيادة إصابات كورونا

إلى أنه يمكن الاستعانة بالمتعافين، لسرد قصص معاناتهم ليكونوا سبيلا للالتزام، وعمل تسليط إعلامي لتدارك خطورة الموقف.

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ولفت إلى أن الوضع من الممكن أن ينقلب فى أى وقت مثلما حدث فى دول أوروبية، موضحا

أن، هناك بعض المواطنين أصبحت لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وسيكون هناك تطبيقات صارمة على عدم الملتزمين، مشيرا

إلى أن الحكومة فى أى وقت من الممكن أن تتخذ قرار عودة فرض حظر التجوال والقرارات التى كانت متخذة في الماضي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مسئولة عن أى قرار سيتم اتخاذه.