أخبار البرلمان| استثناءات عقوبة التخلف عن انتخابات الشيوخ .. وتفاصيل استلام سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 27 أغسطس:بعد وقف مساعداتها.. دفاع النواب: واشنطن تنذر إثيوبيا بسبب سد النهضةبعد تفقد الرئيس.. "صناعة النواب" تكشف تفاصيل استلام سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي5 أعذار مقبولة.. تعرف على الاستثناءات من عقوبة التخلف عن انتخابات الشيوخطريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ10 % على 5 سنوات.. نائبة تطالب بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء200 ألف جنيه حدًا أدنى.. قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغيرقانون الإجراءات الضريبية يحظر هذه التعاملات على العاملين بالمصلحة.. تفاصيلالحبس وغرامة نصف مليون جنيه.. تعرف على عقوبة التلاعب في مصروفات المدارس الخاصة