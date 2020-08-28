مرتضى منصور: وافقنا على استكمال الدوري لنفوز على الأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق وافق على استكمال دوري الموت والرعب من أجل مواجهة الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحقق هدفه بالانتصار وتأكيد التفوق الأبيض.
وقال في تصريحات نقلتها قناة الزمالك :" نعتبر مسابقة الدوري بمثابة استعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن الدوري انتهى من الدور الأول".
وأضاف رئيس النادي قائلا : " احنا مش زعلانين علشان مش عندنا إبراهيم نور الدين ولكن عندنا محمد معروف الذي لم يحتسب ركلتي جزاء في مباراة المقاولون".
وواصل: "الناس اللي دافعت عن وليد سليمان ومنهم عبد الشافي نفسه ، وليد حرم الزمالك من مجهود لاعبه في وقت كان الزمالك يحتاج عبد الشافي فيه".
وكان ظهير أيسر الزمالك خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الترقوة وتأكد غيابه لمدة شهرين تقريبا.