AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لهذا السبب.. انخفض معدل المصابين بـ النوبات القلبية أثناء تفشي كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة ليدز، أن معدلات تشخيص النوبات القلبية انخفضت بنسبة 40 في المائة خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بسبب خوف المصابين بأمراض القلب من الذهاب إلى المستشفى لكي لا يلتقطون الفيروس من المستشفيات.

وتابع الباحثون، أن عدد المرضى الذين كانوا يتوجهون إلى المستشفى أمراض القلب، بسبب مشاكل خطيرة في القلب انخفض إلى النصف أثناء فترة الحظر من فيروس كورونا المستجد. 

اقرأ أيضا| للوقاية من أمراض القلب والاكتئاب.. إليك 17 طعاما تحتوي على فيتامين ب 6

وأشار الباحثون، إلى إن الأشخاص ما زالوا يعانون من النوبات القلبية أثناء فترة الحظر، لكنهم لم يذهبوا إلى المستشفى لأنهم يخشون الإصابة بـ بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الباحثون، أنهم قاموا بتحليل البيانات من مستوصف دومفريز وجالواي الملكي ومستشفى اليوبيل الذهبي الوطني في غلاسكو قبل وأثناء الحظر المنزلي؛ حيث شهد في فترة الحظر انخفاض شديد في عدد الأشخاص المصابين بـ أمراض القلب، ودائما ما يصابون بنوبات قلبية.

وقال دكتور القلب عمر فيرسيا في مستشفيات دومفريز وجالواي رويال، إن العيادات الخارجية شهدت انخفاضا كبيرا من قبل أمراض القلب في فترة الحظر والتي وصلت إلى نسبة 50 في المائة في عدد المرضى الذين غالبا ما كانوا يتعرضون لنوبات قلبية.

وأضاف فيرسيا، أنه انخفض عدد تشخيصات احتشاء عضلة القلب وما تعرف طبيا باسم النوبات القلبية بنسبة 40 في المائة في مارس وأبريل مقارنة مع ما قبل ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأظهر نتائج البحث، أن عدد المرضى الذين تم فحصهم كانوا يعانون من أعراض مقلقة، مثل: ألم الصدر وضيق التنفس، ولكن الأمر فترة الحظر انخفض بنسبة 53 في المائة في الشهر الأول من الإغلاق. 

وحذر الباحثون، من أن خدمات طب القلب على الصعيد الوطني يجب أن تستعد لـ "زيادة كبيرة في عبء العمل في مرحلة التعافي وتطوير مسارات جديدة لمساعدة المتضررين بشكل عاجل وتقديم الخدمة لـ مرضى القلب، والذين سوف يحتاجون إلى عناية طبية فورية بسبب المضاعفات التي تعرضوا لها فترة الحظر.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوفيات الناجمة عن أكثر أنواع النوبات القلبية شيوعًا ارتفعت بنسبة 40 في المائة تقريبًا خلال فترة حظر فيروس كورونا.

لهذا السبب.. انخفض معدل المصابين بـ النوبات القلبية أثناء تفشي كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع اختلافها من شخص لأخر.. أسباب تطور أعراض فيروس كورونا بين المصابين

بسبب التوتر.. كل ما تود معرفته عن اعتلال عضلة القلب أثناء تفشي كورونا

بنسبة 78%.. متعافو كورونا يعانون من تلف بـ القلب

لا ينجون.. المتعافون من كورونا يعانون من هذا المرض

الاطفال أكثر عرضة للمواد الفيروسية| متعافو كورونا معرضون للإصابة بمرض خطير.. وأدوية المناعة تحارب الفيروس

مرض النوبات القلبية أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يغفل عنه الكثيرون في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

أستاذ مناعة: إصابات كورونا تعاود الارتفاع في مصر بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 29-8-2020.. فيديو

دعاء عاشوراء.. علي جمعة يوصي بـ 3 أدعية حتى أذان المغرب

بعد استقالة شينزو آبي.. محمد بن زايد: ساهم لجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور