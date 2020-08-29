لهذا السبب.. انخفض معدل المصابين بـ النوبات القلبية أثناء تفشي كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة ليدز، أن معدلات تشخيص النوبات القلبية انخفضت بنسبة 40 في المائة خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بسبب خوف المصابين بأمراض القلب من الذهاب إلى المستشفى لكي لا يلتقطون الفيروس من المستشفيات.



وتابع الباحثون، أن عدد المرضى الذين كانوا يتوجهون إلى المستشفى أمراض القلب، بسبب مشاكل خطيرة في القلب انخفض إلى النصف أثناء فترة الحظر من فيروس كورونا المستجد.



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وأشار الباحثون، إلى إن الأشخاص ما زالوا يعانون من النوبات القلبية أثناء فترة الحظر، لكنهم لم يذهبوا إلى المستشفى لأنهم يخشون الإصابة بـ بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأكد الباحثون، أنهم قاموا بتحليل البيانات من مستوصف دومفريز وجالواي الملكي ومستشفى اليوبيل الذهبي الوطني في غلاسكو قبل وأثناء الحظر المنزلي؛ حيث شهد في فترة الحظر انخفاض شديد في عدد الأشخاص المصابين بـ أمراض القلب، ودائما ما يصابون بنوبات قلبية.



وقال دكتور القلب عمر فيرسيا في مستشفيات دومفريز وجالواي رويال، إن العيادات الخارجية شهدت انخفاضا كبيرا من قبل أمراض القلب في فترة الحظر والتي وصلت إلى نسبة 50 في المائة في عدد المرضى الذين غالبا ما كانوا يتعرضون لنوبات قلبية.



وأضاف فيرسيا، أنه انخفض عدد تشخيصات احتشاء عضلة القلب وما تعرف طبيا باسم النوبات القلبية بنسبة 40 في المائة في مارس وأبريل مقارنة مع ما قبل ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



وأظهر نتائج البحث، أن عدد المرضى الذين تم فحصهم كانوا يعانون من أعراض مقلقة، مثل: ألم الصدر وضيق التنفس، ولكن الأمر فترة الحظر انخفض بنسبة 53 في المائة في الشهر الأول من الإغلاق.



وحذر الباحثون، من أن خدمات طب القلب على الصعيد الوطني يجب أن تستعد لـ "زيادة كبيرة في عبء العمل في مرحلة التعافي وتطوير مسارات جديدة لمساعدة المتضررين بشكل عاجل وتقديم الخدمة لـ مرضى القلب، والذين سوف يحتاجون إلى عناية طبية فورية بسبب المضاعفات التي تعرضوا لها فترة الحظر.



ويأتي ذلك بعد أن كشفت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوفيات الناجمة عن أكثر أنواع النوبات القلبية شيوعًا ارتفعت بنسبة 40 في المائة تقريبًا خلال فترة حظر فيروس كورونا.