AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تجعلك تشعر بعدم الأمان.. أسباب اهتزاز السيارة على الطرق السريعة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 ص
اسباب اهتزاز السيارة
اسباب اهتزاز السيارة علي الطرق السريعة
Advertisements
اشرف عطية
العديد من قائدي السيارات لا يهتمون بإجراء الصيانة الدورية لسياراتهم مما يعرضها لمشاكل واعطال كبيرة، من أبرزها اهتزاز السيارة علي الطرق السريعة مما يجعلك تشعر بعدم الامان عند القيادة. 

أسباب اهتزاز السيارة علي الطرق العالية: 

- مشاكل المحرك

بعض مشاكل المحرك تؤدي لاهتزاز السيارة أثناء السير، ومنها انسداد فلتر الوقود أو تلف مضخة الوقود، لأنه في هذه الحالة ستقل إمدادات المحرك من الوقود، وهو ما سوف يؤدي إلى اختلال عملية الاحتراق .

- مشاكل الشاسيه

شاسيه السيارة يأتي بقياسات محددة حتى يؤدي وظيفته في اتزان السيارة.. و بمرور الوقت تتعرض هذه المحاور للتلف أو في حال تعرض السيارة للتصادم ما يؤدي إلى انحناء المحاور الرئيسية ويؤدي لاهتزازات اثناء السير .

ومن اكثر الاسباب التي تجعل السيارة تهتز علي الطريق هو وجود مشاكل في الإطارات او حاجة الإطارات إلى الترصيص او تآكل الإطارات
او وجود فقاعات في الاطار بسبب النقر والمطبات علي سرعات عالية . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى يجب ترصيص الإطارات وما هي فوائده؟

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

أهم أسباب اهتزاز السيارة أثناء السير

«سماع أصوات غريبة».. 8 أشياء تمنعك من السفر بالسيارة

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة فورا

أسباب اهتزاز محرك السيارة أثناء التشغيل

ترشيحاتنا

عمرو حنفي: أول مرة أتولى منصب محافظ.. ولو فيه جنيه للدولة هجيبه

إبراهيم سعيد: الأهلي له استراتيجية مختلفة عن الزمالك عقب الهزيمة في القمة

بعد تحركات مبعوث قطر .. الدبابات الإسرائيلية تنفذ ضربات على مواقع لحماس في غزة

حقائق سريعة لم تكتشف من قبل عن التهاب المفاصل

الصحة: وضع كورونا الحالي مستقر.. ومستعدون لأي جائحة أخرى

بسبب المصروفات .. أولياء أمور المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد يستغيثون بـ التربية والتعليم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور