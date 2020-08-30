تجعلك تشعر بعدم الأمان.. أسباب اهتزاز السيارة على الطرق السريعة

العديد من قائدي السيارات لا يهتمون بإجراء الصيانة الدورية لسياراتهم مما يعرضها لمشاكل واعطال كبيرة، من أبرزها اهتزاز السيارة علي الطرق السريعة مما يجعلك تشعر بعدم الامان عند القيادة.





أسباب اهتزاز السيارة علي الطرق العالية:





- مشاكل المحرك

بعض مشاكل المحرك تؤدي لاهتزاز السيارة أثناء السير، ومنها انسداد فلتر الوقود أو تلف مضخة الوقود، لأنه في هذه الحالة ستقل إمدادات المحرك من الوقود، وهو ما سوف يؤدي إلى اختلال عملية الاحتراق .



- مشاكل الشاسيه



شاسيه السيارة يأتي بقياسات محددة حتى يؤدي وظيفته في اتزان السيارة.. و بمرور الوقت تتعرض هذه المحاور للتلف أو في حال تعرض السيارة للتصادم ما يؤدي إلى انحناء المحاور الرئيسية ويؤدي لاهتزازات اثناء السير .

