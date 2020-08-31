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مرأة

قبل أن تطال قلبك.. تعرفي كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية؟

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إشارات تحذيرية تجهلها الكثير من النساء قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية سيحذرك جسمك بـها إليك أبرز أعراض النوبات القلبية، وعادات وأطعمه تدمر القلب توقفى عنها.

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تعد أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد و آلام في البطن  الشعور بالانتفاخ، والأرق و ضيق التنفس والدوار.

على الجانب الآخر إليك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة  وإهمال إجراء الفحوصات الدورية.
على الجانب الآخر لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية إليك عادات يومية صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب و بـ النوبات القلبية.


تناولى أوميجا 3
الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب.

الإقلال من كافيين 

وتعد من أبرز العادات التي يجب التخلى عنها هي خفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية.



 التوقف عن الأطعمة السريعة

لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشرايينهم.

ممارسة الرياضة
فهى تساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.
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