قبل أن تطال قلبك.. تعرفي كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية؟





على الجانب الآخر لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية إليك عادات يومية صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب و بـ النوبات القلبية.









تناولى أوميجا 3

الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب.





الإقلال من كافيين





وتعد من أبرز العادات التي يجب التخلى عنها هي خفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية.









