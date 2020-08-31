الحكومة: لا مد لمهلة التصالح فى مخالفات البناء و30 سبتمبر الفرصة الأخيرة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن فترة مهلة الـ6 شهور ستنتهي يوم 30 /9 وهي الفترة الثانية من تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي ، إن بعد تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء قمنا بإدخال حالات جديدة لم يكن يتضمنها النص الأصلي للقانون.





، أن هناك شائعات ظهرت الفترة الأخيرة تفيد بأن رئيس الوزراء يستخدم سلطاته لمد فترة التصالح مرة أ خرى إ لى 6 أشهر . وأوضح نادر سعد الأخيرةيستخدمسلطاتهخرىلىأشهر





وتابع: رئيس الوزراء نفي مد فترة التصالح مرة أ خرى وأى فرد يريد التصالح عليه التقدم للتصالح قبل يوم 30/9.



