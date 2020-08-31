الحكومة: لا مد لمهلة التصالح فى مخالفات البناء و30 سبتمبر الفرصة الأخيرة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن فترة مهلة الـ6 شهور ستنتهي يوم 30 /9 وهي الفترة الثانية من تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.
وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي، إن بعد تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء قمنا بإدخال حالات جديدة لم يكن يتضمنها النص الأصلي للقانون.
وأوضح نادر سعد ، أن هناك شائعات ظهرت الفترة الأخيرة تفيد بأن رئيس الوزراء يستخدم سلطاته لمد فترة التصالح مرة أخرى إلى 6 أشهر.
وتابع: رئيس الوزراء نفي مد فترة التصالح مرة أخرى وأى فرد يريد التصالح عليه التقدم للتصالح قبل يوم 30/9.
واستكمل: أن يوم 1/10 سيتم تطبيق القانون وإزالة المباني المخالفة مؤكدا أنه تم تلقى أكثر من نصف مليون طلب للتصالح.