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أخبار البلد

موجز السوشيال : الرئيس يتصدر تويتر بدعم من المصريين .. أحمد زاهر يسترجع ذكريات مسلسل البرنس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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سيد احمد - رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:



تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهاشتاج " #كمل_يا_سيسي ".

جاء ذلك تعبيرا من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.



شاركت المطربة بوسي جمهورها، بفيديو جديد لها، عبر خاصية استوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتظهر بوسي في الفيديو وهي ترقص علي انغام اغنية "العو"، برفقة الفنانة القديرة يسرا من أحد الأفراح.



نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا، عبر خاصية ستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الفيديو، الفنان القدير الراحل وحيد سيف، من إحدى المقابلات التلفزيونية السابقة له.



شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصورة جديدة عبر خاصية استوري علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة من أحد مشاهده في مسلسله "البرنس" الذي كان قد عرض في رمضان الماضي رفقة الفنان محمد رمضان.



شارك اللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، فيديو جديدا له، عبر خاصية استوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر فتحي في الفيديو من داخل الجيم وهو يقوم بتدريبات بدنية شاقة استعدادا لمباراة الأهلي القادمة امام نادي وادي دجلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
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