يحميك من 4 أمراض.. تناول ثمرة يوميا من التين الشوكي

- التحكم فى مرض السكري

قد يساعد التين الشوكى في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل، يوصى بالاستهلاك المنتظم للتين الشوكي لتقليل فرصة الإصابة بمرض السكري.

- يحارب الكوليسترول



- مقوٍ لجهاز المناعة





التين الشوكي مقوي لجهاز المناعة فهو غنى بفيتامين سي مكونًا مهمًا في عمليات التمثيل الغذائي والإنزيمات المختلفة ، بما في ذلك تكوين أنسجة العظام والعضلات.





- يحفز حركة الأمعاء



