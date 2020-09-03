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مرأة

يحميك من 4 أمراض.. تناول ثمرة يوميا من التين الشوكي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:34 ص
التين الشوكى
التين الشوكى
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لمياء الياسين

على الرغم من أنه من الفواكه التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية فإن التين الشوكى من الفواكه المهملة، ويعد التين الشوكى مهما للجنس وعلاج مشاكل المعدة، وإليك أبرز 5 فوائد التين الشوكى لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.
التحكم فى مرض السكري

قد يساعد التين الشوكى في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل، يوصى بالاستهلاك المنتظم للتين الشوكي لتقليل فرصة الإصابة بمرض السكري.

يحارب الكوليسترول

فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد فى علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.

- مقوٍ لجهاز المناعة

 التين الشوكي مقوي لجهاز المناعة فهو غنى بفيتامين سي مكونًا مهمًا في عمليات التمثيل الغذائي والإنزيمات المختلفة ، بما في ذلك تكوين أنسجة العظام والعضلات.

يحفز حركة  الأمعاء

 التين الشوكى  يحفز حركة  الأمعاء  ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الألياف الزائدة داخل الجسم إلى تقليل كمية الكوليسترول بشكل فعال 
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