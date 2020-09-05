أخبار التوك شو.. هاني شنودة يكشف سر وجوده في غرفة الأشباح.. وكواليس سرقة كؤوس مصر من اتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد تفاصيل الطبق الرئيسى للفئران فى ملاوى.

وقد حوّلت جائحة كوفيد 19 الفئران إلى طبق رئيسي في النظام الغذائي للفئات الأكثر فقرًا المهددة بالجوع في ملاوي، بعدما كانت مجرّد نوع من الأطعمة الخفيفة التي تؤكل بين الوجبات.





على امتداد 320 كيلومترًا بين مدينتي ملاوي الرئيسيتين بلانتاير وليلونغوي، بات عشرات الأشخاص يقيمون نقاطا لبيع أسياخ لحم الفئران.

وتُعتَبَر ملاوي الواقع في الطرف الجنوبي لإفريقيا أحد الدول الأشدّ فقرًا في العالم ، ويعيش أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 18 مليونًا تحت خط الفقر المدقع.





قالت الدكتورة هالة عفت، المعالج النفسي ومدرب تنمية الذات، إن التعامل مع كبار السن يتطلب تواصلا بين الأجيال، فمن الضروري تواصل الأحفاد مع أجدادهم وتواصل الأبناء مع آبائهم ، موضحة أن الأجداد بعد فترة من الجهد والتربية يشعرون بأنه ليس لهم دور في الحياة ، بعد الوصول لسن المعاش.





وأضافت الدكتورة هالة عفت، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، المذاع على فضائية دي إم سي، أن شعور الفخر والسعادة يستمده الاجداد من الاحفاد ، وهذا يترجم معاني ما يقال في مثل " أعز الولد ولد الولد " .





وأشارت المعالج النفسي ، إلى أن مشكلة القصور في التعامل ، تكمن في عدم إدراك الأبناء ، مدى أهمية تواصل الاحفاد بالاجداد ، موضحة أن معظم الزيارات تكون من باب تأدية الواجب فقط .





علق الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، على توجيه الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الصحية لسيدة مسنة التقاها أثناء جولته بشرق القاهرة، قائلًا إن الرئيس السيسي طلب أن يستطلع الأمر حول موقف السيدة، مشيرا إلى أن السيدة ذكرت أنها تركت عملها بسبب كورونا.





وأضاف "سنجر"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي كلف المسئولين بأن يتواصلوا مع السيدة والاطمئنان عليها، مشيرا إلى أن الرئيس قال لها "أنت فى عنيا"، مما يدل على أنه مثال حى على مفهوم القائد والرئيس والأب.





وتابع أن الرئيس السيسي لا يدير الدولة من مكتبه، ولكنه يفضل أن يكون على اتصال مع كل مواطن وبعينه يرى كل إنجاز على الحقيقة، لافتا إلى أنها تعد فلسفة قدمها الرئيس فى تعامله مع مواطنيه، حيث إنه يستشعر أن إنجازه من تلك الدولة يأتى من تلك القاعدة الشعبية ومن هذا الدعم الإنسانى غير المحدود.





قالت نانسي زيدان، خبيرة التجميل، إنها اختارت التيك توك لطبيعة فيديوهاته القصيرة وأن هذا يجذب رود السوشيال ميديا أكثر، وخاصة إذا كان الفيديو صغيرا وبه شيء جديد أو مختلف، معقبة: "أنا كنت زى أى حد بيستعمل تيك توك في الأول".





وتابعت نانسي زيدان، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تم عرض عليها الكثير من عروض التمثيل، ولكنها لم تعلن عن أي أعمال قادمة لها حتى تتأكد، ومشيرة إلى أن أهم ما في تجسيد الشخصية هو تفاصيل العين.





وأضافت أن اختيارها الشخصيات يكون على مدى حبها ليه الى جانب تفاصيل الشخصية فكلما كانت الشخصية بها تفاصيل أكثر فيكون هذا الأفضل لأنه يظهر مدى تحكمها ومهارتها.





قال الدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل كلية الطب بجامعة القاهرة، إن مشكلة اللقاحات التى يتم عملها فى مجال الطب أنها من المفترض توجيهها ضد سلالة معينة من أى كائن حى، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه العلماء الآن أن فيروس كورونا من ضمن الفيروسات المتحورة والتى لها سلالات كثيرة.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتم عمل مصل ضد سلالة من الفيروس يمكن أن يحدث تحور آخر، موضحا أن المصل لن يعطى وقاية كاملة ضد كل أنواع السلالات.





وأكد أنه يجب على المواطنين ألا يعلقوا آمالا كبيرة على لقاح لفيروس له سلالات متعددة، لافتا إلى أنه كان يمكن وجود مثل هذا الأمل إذا كان للفيروس سلالة أو اثنان، إلا أن كورونا متغير ومتحول.





قال محمد جمال، الناقد الرياضى، إن أزمة اختفاء الكؤوس باتحاد الكرة ليست بالجديدة على الساحة، بل إنها تعود لعام 2013 عندما نشب حريق وتمت سرقة محتويات اتحاد الكرة وقتئذ.





وأضاف الناقد الرياضى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، صرح فى عام 2013 بنشوب حريق وسرقة أغلب محتويات اتحاد الكرة وتحرير محاضر بشأن هذا الأمر.





وأشار "جمال" إلى أن الإعلامى الرياضى أحمد شوبير كشف فى برنامجه عن أزمة اختفاء الكؤوس باتحاد الكرة أعقب ذلك رد رسمى من اتحاد الكرة بشأن هذه الأزمة.





قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إحدى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في العام الذى حكمت فيه، كانت سرقة النجف الأثرى الموجود بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بسرقته لحساب شركة تركية، متحديا الجماعة الإرهابية أن تنفي ما قاله.





وأضاف "هندى"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النجف الذى تمت سرقته كان إهداء من الخديوى إسماعيل وبعض أسرة محمد على لمسجد الإمام الحسين، موضحا أن الدولة فى تلك الفترة قامت بإحلال وتجديد المساجد.





وتابع أن هناك لجنة رئاسية متخصصة يرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق؛ لتنمية وتطوير مال الوقف، والذى زاد خلال السنوات السبع السابقة أكثر من الضعف، ووصل إلى ما يقرب من مليار و400 جنيه.





أكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية ، أن تطوير محور المحمودية كانت بمثابة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى محافظة الإسكندرية.





وأوضح "الشريف"، خلال لقائه ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية Mbc مصر 2، ان فكرة تطوير محور المحمودية بدأت منذ ٣ سنوات بتوجيه من القيادة السياسية وتوجيه من الحكومة.





ولفت اللواء محمد الشريف، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشرفت على تنفيذ محور المحمودية بعد تطويره.





قال الموسيقار الكبير هانى شنودة ، إن الانشغال بالعمل طوال الوقت هى الوسيلة الأساسية للتغلب على المشكلات أو الأزمات.

وأوضح " شنودة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2 ، أنه كان عاشق للموسيقى منذ الصغر " قائلا " كنت بنط على سور المدرسة علشان أعزف فى غرفة الموسيقى " .





ولفت إلى أن مسئولى النضافة بالمدرسة اعتقدوا وقتئذ أن غرفة الموسيقى " مسكونة بالأشباح " وأثارت الذعر فى قلوبهم عندما سمعوا بها أصوات موسيقية ليلأ .





وأشار الموسيقار الكبير ، أنه لا يعرف لعب الكوتشينه أو الطاولة وكانت هوايته الوحيدة فى الطفولة هى الموسيقى منذ المرحلة الإعدادية .





قال مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد اليد، إن استعدادات مصر لحفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2021 اكتملت بشكل حضارى، مشيرا إلى أن الحفل يعد من أكبر الأحداث التى ستتم هذا العام خلال عام 2020 بخصوص استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد.





وأضاف "صفا"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شكل البارحة أثناء التحضيرات للحفل كان عالميا وحضاريا ومبهجا، موضحا أن ملف مصر التى كانت متقدمة لاستضافة كأس العالم يشمل إقامة البطولة على صالات جديدة، حيث إن الدولة منذ عام 2015 قررت إنشاء صالة ببرج العرب.





وأوضح أن إنشاء الصالة ببرج العرب سيكون على أعلى مستوى وتسع 5500 متفرج، بينما الصالة الثانية التى ستكون بالسادس من أكتوبر ستتسع لـ4500 متفرج، حيث تعد من أعلى الصالات الموجودة فى العالم كتصميم وكاستعدادات للملاعب وكتجهيزات من غرف ملابس وطبية.