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الإسكان: هناك مبالغة في تقديرات قيمة التصالح من لجان مخالفات البناء.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:43 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال  رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن اللجان التي تعاين المباني المخالفة  هي التي تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء .

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  هناك مبالغة في تقديرات قيمة التصالح من اللجان التي تعاين مخالفات البناء .

 وتابع :"  هناك عدم وعي كافي  للجان التي تحدد قيمة التصالح في مخالفات البناء ".

واكمل رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان:"  قانون التصالح في مخالفات البناء في مصلحة المواطن المصري للدخول تحت مظلة القانون ".

ولفت رافت شميس إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على تساؤلات المواطنين  فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء".
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