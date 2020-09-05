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رياضة

بعد مشادة مع طلعت يوسف.. مدرب حراس الاتحاد يرحل عن الفريق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:40 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
رحل مجدي بهلول مدرب حراس مرمي نادي الاتحاد السكندري عن الفريق بعد مشادة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول .

وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع خالد عبد الله كمدرب حراس للفريق الأول عقب رحيل مجدي بهلول .

من جهة أخرى، تعاقد نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ،مع خالد عبد الله كمدرب حراس جديد للفريق خلفا لبهلول.

وعلم موقع صدي البلد من أحد مصادر الاتحاد السكندري أن المشادة التي نشبت بين طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول ومجدي بهلول مدرب حراس المرمي خلال خوض التدريبات ليعتذر الأخر عن إستكمال مشواره مع الفريق .

الجدير بالذكر أن خالد عبد الله مدرب حراس نادي الاتحاد السكندري كان عضوا في الجهاز الفني لطلعت يوسف خلال توليه قيادة طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي  ليجتمعا سويا من جديد في نادي الاتحاد.




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