قبل 24 ساعة من لقاء الأهلى.. الغيابات تضرب فريق حرس الحدود

يعانى فريق حرس الحدود من ارتفاع عدد الغائبين عن لقاء الأهلى المقرر له غدًا إلى 11 لاعبا.





وضمت قائمة الغائبين عن لقاء الغد كلا من: مصطفى الزنارى، شطا، محمد سليم، مارسيليو، عبد الرحمن جبنه، جهاد جنيدى، محمد أسامة، على الفهدى، محمد عزت، يوسف بيبو، محمد عيد.





وترجع أسباب الغيابات لأسباب مختلفة مابين إيقافات أو إصابات أو إجهاد.







ويلتقى حرس الحدود مع الأهلى فى الثامنة ونصف مساء غد على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ.

ويحتل الفريق المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد ٢٥ نقطة.