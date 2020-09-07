بـ 580 ألفا.. سعر جيب رانجلر الهجين الجديدة

تستمر جيب رانجلر في التطوير داخل مصانع الشركة ، خاصة على صعيد طراز رانجلر الشهير XE4 موديل عام 2021، التي تأتي لأول مرة بنظام هجين مذهل.



وفي هذا التقرير نستعرض مواصفات الطراز الهجين من موديل XE4 ، في تاريخ شركة جيب العريقة ، والذي يستعد لاختراق الطرقات الوعرة ، والمستحيلة .



وزود هذا النظام بنظام مكون من محرك بسعة تصل إلى 2 لتر بتكنولوجيا هائلة في توفير استهلاك الوقود ، كما يعمل جنبيا إلى جنب مع اثنين من المرحكات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية مع بطارية تصل إلى قوتها 17 كيلو وات .



كما كشفت الشركة العريقة أن النسخة الهجين سيتوفر منه 3 فئات مختلفة حسب طبيعة وتضاريس كل دولة ، وستأتي الفئات الثلاثة من جيب رانجلر رانجلر XE4 مع شاحن منزلي بقوة تصل إلى 240 فولت، شارات وخطافات سحب أنيقة باللون الأزرق.



اما بالنسبة لسعر السيارة فان الخبراء ورواد عالم السيارات متوقعين أن هذا الطراز الهجين من جيب سيتوفر في السوق بسعر 580 ألف جنيه.





