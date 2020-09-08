تختلف طريقة تنسيق الملابس حسب شكل الجسم فتجد أجسام على شكل "التفاحة، والكمثرى، والساعة الرملية"، وعند ارتداء الملابس يجب أن تتناسق مع كل شكل الجسم؛ لكي يظهر مميزاته، ويداري عيوبه، لذا سنقدم لكم أكثر من طريقة تنسيق الملابس حسب شكل الجسم.
وهناك طريقة تنسيق الملابس حسب شكل الجسم، والتي ستكمل شكل جسمك وتعكس أسلوبك الشخصي، وتبرز أفضل ميزاتك، وعلى الرغم من أننا في بعض الأحيان لا نشعر بذلك، ولكن يمكن بالملابس ان تجعلنا نشعر بمزيد من الثقة.
- ملابس تناسب الجسم الكمثري
يعد اختيار ملابس تناسب الجسم الكمثرى أحد أكثر أنواع الجسم شيوعًا لدى النساء، ويمكن اختيار ملابس تناسب الجسم الكمثري، وتبرز من شكل الجسم وتعطي مظهرا مميزا للغاية، ومن بينها:
1- ارتدي الألوان الزاهية والمطبوعات على الجزء العلوي من جسمك .
2- ارتدِ ألوانًا أغمق في النصف السفلي.
3- اختر اكمام مع تفاصيل مثل الكشكشة أو الزينة
4- اختر البلوزات والفساتين ذات الأكمام الطويلة.
5- اختر الأكمام المرتفعة، وخطوط العنق البارزة
6- ارتداء الاكسسوارات مع قلادات مميزة أو أوشحة براقة.
1- الفساتين :
وتعتبر الفساتين من ابرز ملابس تناسب الجسم الكمثرى، لذا فهي عنصرًا أساسيًا لخزانة ملابسك والحصول إطلالة براقة؛ حيث يمكن اختيارها في المناسبات، والحفلات البسيطة.
2- البليزر:
ويمكن ارتداء البليزر كأحد ملابس تناسب الجسم الكمثري، ولكن عليكم بأختيارها بأكمام طويلة لتعطي إطلالة مثالية ومميزة.
ويمكن ارتداء البليزر كأحد ملابس تناسب الجسم الكمثري، ولكن عليكم بأختيارها بأكمام طويلة لتعطي إطلالة مثالية ومميزة.
3- البناطيل:
عندما يتعلق الأمر السراويل في ملابس تناسب الجسم الكمثرى، نوصي تجنب البناطيل الضيقة فعليكم بإختيار البناطيل الواسعة ذات الساقين الأقل نحافة، ويفضل اختيار ألوانها قاتمة لكي تعطي إطلالة مميزة.
عندما يتعلق الأمر السراويل في ملابس تناسب الجسم الكمثرى، نوصي تجنب البناطيل الضيقة فعليكم بإختيار البناطيل الواسعة ذات الساقين الأقل نحافة، ويفضل اختيار ألوانها قاتمة لكي تعطي إطلالة مميزة.
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- كيفية اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال
وبالنسبة لـ كيفية اختيار اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال تختلف على حسب شكل اجسامهم، حيث ان هناك بعض النصائح التي يجب ان يتبعها كل شكل جسم، وهو ما سنقوم بتوضيحه.
1- الرجال أجسام ممتلئة من البطن:
1- الرجال أجسام ممتلئة من البطن:
وعن كيفية اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال فإذا كان الجسم ممتلئ من منطقة البطن، فيجب اختيار القمصان ذات الخطوط العمودية مع البناطيل السادة، والسترات ذات الاكتاف المترهلة، والكنزات ذات الرقبة الدائرية، على ان يتم اختيار الألوان الغامقة من الأعلى.
2- الرجال ذات الأجسام الرياضية :
وبالنسبة لكيفية اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال وبالأخص الذين يتمتعون بأجسام رياضية، فيجب اختيار القمصان المنقوشة، مع البناطيل السادة الضيقة من الأسفل، وقد يتناسب معه اختيار القمصان المخططة بشكل افقي الخطوط العمودية، بالنسبة للجاكيت يمكن اختيار الأكتاف الواسعة من الأعلى، أما عن اختيار البدل فيجب ان يكون البدل المجسمة على شكل الجسم، ولا يجب التقيد بألوان معينة.
3- الرجال ذات الجسم المستطيل :
وأما عن كيفية اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال ذوات الجسم المستطيل، فيجب استخدام استخدم الملابس الواسعة من الاكتاف، مع خطوط افقية، ويمكن اختيار القمصان والتيشرتات ذات الرقبة المستديرة.
4- الرجال ذات الجسم الدائري :
وعن كيفية اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال ذوات الجسم الدائري فيجب اختيار البناطيل الواسعة بشكل مريح، مع التي شيرتات الحمالات، مع ربط البناطيل بحزام من على منطقة الوسط، وعند ارتداء القمصان يجب اختيار الستارات الواسعة عليها لتغطية دهون البطن والصدر على ان تكون السترات داكنة ، مع ربطات العنق الداكنة ايضا.
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- كيف أنسق ملابسي على جسمى
ويمكن بخطوات بسيطة ان تعرفي كيف أنسق ملابسي على جسمي، والتي تختلف من شكل جسم لأخر، حيث ان هناك خمس انواع للجسم الجسم الكمثرى، والتفاحة، والساعة الرملية، والمستطيلة، والمثلث المقلوب
1- الجسم التفاحة :
نظرًا لأن معظم الوزن والتركيز فوق الوركين، ولهذا السبب تحتاج إلى التباهي بساقيك أو ارتداء الفستان مع تقويرة U أو عميقة على شكل V،وسوف يساعدك اختيار الألوان الأحادية والألوان الداكنة والفساتين الكاملة أو بأكمام 3/4 والقمصان المتدفقة، ارتداء البناطيل الفضفاضة.
2- جسم الساعة الرملية :
نظرًا لأن لديك شخصية متوازنة، فإن اختيار الفساتين ذات المنحنيات والخطوط العريضة، سوف يعطيكي إطلالة ساحرة، وسوف تساعدك الفساتين ذات الخصر مع خطوط العنق على شكل V ان تبرز من محيط خصرك النحيل، ويمكن للبناطيل الضيقة مع التيشرتات الضيقة الكت ان تكن مثالية في الخروجات العمليه، وعليها البليزر بألوان احادية.
3- الجسم الكمثري :
ميزة هذا النوع من الجسم انه يمكن استغلال الأكتاف الضيقة والوركين عريضان، في ارتداء الملابس الفضفاضة من الجزء السفلي، او الجيبات الواسعة مع التوب الضيق، أو القمصان ذات الأكتاف الفضفاضة المرفوعة لأعلى لتبرز من جاذبية إطلالتها.
4- الجسم المستطيل:
ويجب التركيز في الجسم المستطيل على الذراعين والرجلين، لذا يجب اختيار الجيبات على الواسعة المكشكشة، وإبراز الجزء العلوي من الجسم بتوب كب بدون حمالات لتعطي مظهرا مميزا بشكل ناعم. وغير مبالغ، لذا يجب تجنب ارتداء الفساتين الواسعة من الأسفل وذات التصميمات المتكلفة.
5- جسم المثلث المقلوب :
ويجب في هذا الجسم إبراز للوركين لخلق التوازن، فيمكن ارتداء الجينز والفساتين ذات القصة المستقيم التي لها مظهر V مقلوب بشكل طبيعي، ولكن بخلاف ذلك فإن جميع الملابس تتناسب مع هذا النوع من الجسم؛ حيث يمكن ارتداء التنورات القصيرة، والجينز الضيق.
- الملابس المناسبة للجسم المستطيل
ويمكن ان يعتمد اختيار الملابس المناسبة للجسم المستطيل على ابرا الجزء السفلي من الجسم والذراعين، ويمكن بالملابس تحقيق شكل الساعة الرملية في هذا النوع من الأجسام وتحديد محيط الخصر.
ويجب التركيز في الملابس المناسبة للجسم المستطيل على الذراعين والرجلين، لذا يجب اختيار الجيبات على الواسعة المكشكشة، وإبراز الجزء العلوي من الجسم بتوب كب بدون حمالات لتعطي مظهرا مميزا بشكل ناعم. وغير مبالغ، لذا يجب تجنب ارتداء الفساتين الواسعة من الأسفل وذات التصميمات المتكلفة.
- طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات
وتشعر الفتيات المحجبات بالحيرة في طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات، والتي تتمتع بالإحتشام، وتختلف اختيار الملابس للمحجبات حسب شكل الجسم، لذا بحسب نوع الجسم عليكي باختيار الملابس التي تناسبه.
1- جسم الساعة الرملية :
ويمكن ارتداء البناطيل الضيقة الداكنة حتى لا يمنحك الوزن الزائد في منطقة الخصر، ويمكن تنسيقه مع قميص طويل يخفى منطقة الأرداف على أن يكون القميص فضفاض قليلًا بحيث لا يظهر الأذرع الممتلئة أو عرض الأكتاف، ويمكن اختيار الفساتين الفضفاضة من الأسفل والأعلى مع حزام على منطقة الخصر.
1- جسم الساعة الرملية :
ويمكن ارتداء البناطيل الضيقة الداكنة حتى لا يمنحك الوزن الزائد في منطقة الخصر، ويمكن تنسيقه مع قميص طويل يخفى منطقة الأرداف على أن يكون القميص فضفاض قليلًا بحيث لا يظهر الأذرع الممتلئة أو عرض الأكتاف، ويمكن اختيار الفساتين الفضفاضة من الأسفل والأعلى مع حزام على منطقة الخصر.
وعند ارتداء الجيبات يجب الإبتعاد عن الجيب الضيقة، واختيار الواسعة ومزودة بحزام من منطقة الخصر، وتنسيقها مع بلوزة هادئة وخالية من النقوشات، وكلما كان اختيارك هو ملابس خالية من النقوش خاصة في الأجزاء الممتلئة من الجسم.
2- جسم الكمثرى :
و تتم طريقة اختيار ملابس المحجبات للجسم الكمثري، عبر الابتعاد عن البنطلونات الضيقة واستبدالها بتلك الواسعة أو الشارلستون ذات الخصر المرتفع، فهي مواكبة للموضة دومًا، بالإضافة إلى أنها ستصرف النظر عن الأرداف الممتلئة، كما أنها تمنحك الإطلالة المحتشمة التي ترغبين فيها
وعند اختيار البلوزات أو أي ملابس علوية الجسم الكمثري، فأمامك خياران أن تكون خالية من النقوش ولكن ذات لون ساطع وبراق بحيث تظهر هذه المنطقة أكثر عرضًا، أو أن تأتي متعددة الطبقات، وبهذه الطريقة ستجعل الفرق بينها وبين النصف السفلي من الجسم ضئيلًا للغاية، مع الابتعاد عن التنانير الضيقة .
3- الجسم المستطيل :
ويمكن تعلم طريقة اختيار الملابس المناسبة للمحجبات ذات الجسم المستطيل، فعليهم اختيار البناطيل والتنانير والفساتين التي تحتوي على التموجات في الجزء السفلي منها، ويمكن إعطاء الجسم بعض المنحنيات عبر وضع حزام على الخصر .
ويمكن اختيار البلوزات ذات التموجات عند الأكتاف، أو بأكمام منتفخة، وابتعدي عن الفساتين الماكسي الخالية من أي تفاصيل، لأنها ستجعل جسمك يبدو وكأنه قطعة واحدة لا تحتوي على أي منحنيات.
- الجسم البيضاوي
ويعتبر الجسم البيضاوي هي واحدة من أكثر الأشكال شيوعًا، إذا كنت تعتقد أنه لديك شكل بيضاوي أو تفاحة، فأنت لست وحدك! هناك الملايين من النساء حول العالم لديهن شكل مشابه لشكل الجسم البيضاوي، وهذا يعني أن هناك الكثير من الأساليب المتاحة التي تجعلك تبدو وتشعر بالراحة عند ارتداء الملابس واختيار الستايلات التي تناسب شخصيتك.
وإن ارتداء الملابس التي تناسب شكل الجسم البيضاوي يعني ببساطة العثور على قطع من الملابس التي تبرز أفضل ميزاتك، وهناك بعض الأنماط التي تعمل بشكل أفضل مع أشكال معينة، فمن المهم أن نفهم ما هو شكل الجسم البيضاوي. بشكل عام ارتداء الملابس ذات الأرجل النحيلة والصدر الكبير والوركين الضيقين.
ويحتاج نوع الجسم البيضاوي إلى تحديد الخصر عند اختيار الملابس ، يمكن أن تكون الصور الظلية التي تحدد خصرك خيارًا رائعًا، مثل اختيار البلوزات والتونيكات المحددة من منطقة الخصر، مع اختيار البلوزات ذات العنق المربع، والسترات الملحقة بحزام أسفل الصدر .
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- أنواع الجسم واللبس المناسب
وبحسب انواع الجسم واللبس المناسب يجب ان يقع عليه الإختيار، وهو الأمر الذي بحسب انواع الرجيم، ومن أشهر أنواع الأجسام، الجسم الكمثرى، والتفاحة والبيضاوي، والساعة الرملية، والمستطيل، ويختلف اختيار الملابس لهم بإختلاف شكل الجسم، حيث يتم اختيار كل ما يبرز مميزات الجسم وإخفاء عيوبه.
وللحصول على إطلالة رائعة يجب معرفة أنواع الجسم واللبس المناسب حسب شكل الجسم، وتشمل أهم النصائح للظهور بإطلالة جذابة ما يلي:
1- اختيارك للملابس الداكنة في المناطق الممتلئة من الجسم يساعدك في إخفائها، وعدم إظهارها بوضوح. والعكس في المناطق النحيفة.
1- اختيارك للملابس الداكنة في المناطق الممتلئة من الجسم يساعدك في إخفائها، وعدم إظهارها بوضوح. والعكس في المناطق النحيفة.
٢- احرصي دائمًا على صنع موازنة ما بين النصف العلوي من الجسم والسفلي.
٣- تحديد الخصر حيلة لا غنى عنها في مختلف أشكال الجسم، فقط الاختلاف الوحيد إما ان يكون تحديد الخصر عند خط الوسط الحقيقي او أعلى قليلًا بالنسبة للجسم الكمثري.
4- استخدام الأكسسورات مجرد حيل لتظهري بشكل أفضل ولكن هذا لا يعني أن جسمك به عيوب يجب إخفائها.
- أشكال الجسم والملابس المناسبة له
ببساطة أشكال الجسم والملابس المناسبة له هو عبارة عن مخطط هيكلي. وبالتالي ، فإن فهم نوع جسمك يساعد في تحديد الملابس وتعديلها بطريقة تتناسب مع أسلوبك أيضًا، الفكرة هي التأكد من أن الفساتين التي نختارها تعطيك مظهرا جميل وتناسق وفقًا لـ أشكال الجسم المختلفة.
1- الجسم التفاحة :
نظرًا لأن معظم الوزن والتركيز فوق الوركين، ولهذا السبب تحتاج إلى التباهي بساقيك أو ارتداء الفستان مع تقويرة U أو عميقة على شكل V،وسوف يساعدك اختيار الألوان الأحادية والألوان الداكنة والفساتين الكاملة أو بأكمام 3/4 والقمصان المتدفقة، ارتداء البناطيل الفضفاضة.
2- جسم الساعة الرملية :
نظرًا لأن لديك شخصية متوازنة، فإن اختيار الفساتين ذات المنحنيات والخطوط العريضة، سوف يعطيكي إطلالة ساحرة، وسوف تساعدك الفساتين ذات الخصر مع خطوط العنق على شكل V ان تبرز من محيط خصرك النحيل، ويمكن للبناطيل الضيقة مع التيشرتات الضيقة الكت ان تكن مثالية في الخروجات العمليه، وعليها البليزر بألوان احادية.
3- الجسم الكمثري :
ميزة هذا النوع من الجسم انه يمكن استغلال الأكتاف الضيقة والوركين عريضان، في ارتداء الملابس الفضفاضة من الجزء السفلي، او الجيبات الواسعة مع التوب الضيق، أو القمصان ذات الأكتاف الفضفاضة المرفوعة لأعلى لتبرز من جاذبية إطلالتها.
4- الجسم المستطيل:
ويجب التركيز في الجسم المستطيل على الذراعين والرجلين، لذا يجب اختيار الجيبات على الواسعة المكشكشة، وإبراز الجزء العلوي من الجسم بتوب كب بدون حمالات لتعطي مظهرا مميزا بشكل ناعم. وغير مبالغ، لذا يجب تجنب ارتداء الفساتين الواسعة من الأسفل وذات التصميمات المتكلفة.
5- جسم المثلث المقلوب :
ويجب في هذا الجسم إبراز للوركين لخلق التوازن، فيمكن ارتداء الجينز والفساتين ذات القصة المستقيم التي لها مظهر V مقلوب بشكل طبيعي، ولكن بخلاف ذلك فإن جميع الملابس تتناسب مع هذا النوع من الجسم؛ حيث يمكن ارتداء التنورات القصيرة، والجينز الضيق.