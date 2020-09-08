طريقة تنسيق الملابس حسب شكل الجسم

فهي عنصرًا أساسيًا لخزانة ملابسك والحصول إطلالة براقة؛ حيث يمكن اختيارها في المناسبات، والحفلات البسيطة.

وبالنسبة لـ كيفية اختيار اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال تختلف على حسب شكل اجسامهم، حيث ان هناك بعض النصائح التي يجب ان يتبعها كل شكل جسم، وهو ما سنقوم بتوضيحه.



1- الرجال أجسام ممتلئة من البطن: