برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإنشاء منظومة النقل الذكي

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء الفورى فى تنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء منظومة النقل الذكي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.











وقال "إسماعيل"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن هذا الاتجاه المهم من الرئيس السيسى بتطبيق منظومة النقل الذكى بعد الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى فى مجالات النقل وشبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري سيجعل مصر واحدة من أهم الدول المتقدمة عالميا فى هذا المجال الذى ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، معربا عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطبيق منظومة النقل الذكى.









كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مهما مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة لمتابعة المشروع القومي لإنشاء "منظومة النقل الذكي" على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية.