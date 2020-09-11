أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إزاى تتأكد من شرائك آيفون أصلي..3 تطبيقات أساسية لمستخدمي واتساب

توجد العديد من التطبيقات المساعدة للتطبيقات الأكثر شعبية واستخدام بين الناس حول العالم، مثل واتساب، حيث يعمل بعض المطورين على إنشاء وتطوير برامج خاصة يمكنك الاستعانة بها أو كميزات مكملة أثناء استخدام تطبيق التراسل الشهير.