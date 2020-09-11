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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إزاى تتأكد من شرائك آيفون أصلي..3 تطبيقات أساسية لمستخدمي واتساب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


مع إزدياد شعبية منتجات آبل حول العالم بداية من آيفون وصولًا إلي سماعاتها اللاسلكية وتحقيق أكبر نسب مبيعات، أصبحت منتجات الشركة صيدًا ثمينًا للمقلدين الذين يتفننوا فى تقديم منتجات مزيفة طبق الأصل، أو حتي إعادة تجديد هواتف آيفون المستعملة و بيعها على أنها جديدة.


نجحت علامة ريلمي الصينية الواعدة فى بيع 180 ألف نسخة من هاتفها الذكي الجديد Realme 7 فور طرحه للبيع بألسواق لأول مرة فى الهند، ليحقق هذا الرقم الكبير فى 24 ساعة فقط.


أعلنت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية لشركة شاومي، عن هاتفها الذكي الأحدث X3 NFC يوم الإثنين الماضي، وبعد يوم واحد فقط من إطلاقه نفذت جميع الوحدات الخاصة به بسرعة كبيرة، حيث تم طرحه للبيع بسعر قوي نظرا لمجموعة شرائح التي يعمل بها من نوع Snapdragon 732G.


توجد العديد من التطبيقات المساعدة للتطبيقات الأكثر شعبية واستخدام بين الناس حول العالم، مثل واتساب WhatsApp، حيث يعمل بعض المطورين على إنشاء وتطوير برامج خاصة يمكنك الاستعانة بها أو كميزات مكملة أثناء استخدام تطبيق التراسل الشهير.


قدمت شركة جوجل Google، نظام التشغي الأحدث التابع لها أندرويد 11، وبدأت بشكل رسمي في طرح نظامها التشغيلي إلى مالكي هواتف بيكسل Pixel، والآن بدأت الشركات الأخرى تحذو حذوها ومن أوائل الشركات التي بدأت في طرح أندرويد 11 لهواتفها الذكية هي شركة ريلمي.


أطلقت شاومي Xiaomi ، خلال الأيام الماضية، هاتف POCO X3 رسميا في أوروبا، بسعر يبدأ من 199 يورو، حيث يعد هذا الجهاز النسخة العالمية من هاتف Redmi Note 10 ، والذي سيتوفر في الأسواق الصينية قريبا.


يضم تطبيق واتساب الذهبي Whatsapp Gold، قاعدة مستخدمين كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يمتلك العديد من الميزات الجديدة جعلته التطبيق الأكثر تنزيل على الهواتف الذكية، حيث حقق أكثر من 50 مليون عملية تحميل.



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