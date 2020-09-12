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الحكومة تحذر: لن نسمح بأي حالة تعد جديدة على الأراضي الزراعية.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:52 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم السماح بأي حالة تعد جديدة، مضيفا:"  ممنوع  التعدي على الاراضي الزراعية.


وأضاف يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  رئيس الوزراء استعرض البناء العشوائي على الاراضي الزراعية في مؤتمر اليوم".

وتابع هاني يونس:"  الدولة تحملت مئات المليارات من اجل ارسال المرافق إلى المناطق العشوائية".

وأكمل هاني يونس:"  يجب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها من أجل الحفاظ على أمننا الغذائي ".

ولفت هاني يونس:"   قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تقنين الأوضاع".
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