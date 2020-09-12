الحكومة تحذر: لن نسمح بأي حالة تعد جديدة على الأراضي الزراعية.. فيديو

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم السماح بأي حالة تعد جديدة، مضيفا:" ممنوع التعدي على الاراضي الزراعية.









وأضاف يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء استعرض البناء العشوائي على الاراضي الزراعية في مؤتمر اليوم".





وتابع هاني يونس:" الدولة تحملت مئات المليارات من اجل ارسال المرافق إلى المناطق العشوائية".





وأكمل هاني يونس:" يجب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها من أجل الحفاظ على أمننا الغذائي ".



