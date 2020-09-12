لا تستر على مخالف.. الحكومة: معظم مخالفات البناء حدثت في انفلات 2011 الأمني

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن أموال التصالح في مخالفات البناء يستفيد منها المواطن في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات للمواطنين .
وأضاف هاني يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معظم المخالفات حدثت في فترة الانفلات الأمني في 2011 ".
وتابع هاني يونس :" المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية كان بها تواطؤ من بعض الموظفين ويتم التعامل معهم بالقانون، وتم تحويلهم للنيابة ".
واكمل هاني يونس:" لا تستر على أحد في مخالفات البناء والمتسبب في مخالفات البناء سيتم محاسبته ".
ولفت هاني يونس:" الرئيس السيسي كلف بإعادة الاشتراطات البنائية في كافة المحافظات ونقوم بتطوير المدن القديمة بجانب إنشاء المدن الجديدة .