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لا تستر على مخالف.. الحكومة: معظم مخالفات البناء حدثت في انفلات 2011 الأمني

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:56 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن أموال التصالح في مخالفات البناء يستفيد منها المواطن في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات للمواطنين .

وأضاف هاني يونس في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   معظم المخالفات حدثت في  فترة الانفلات الأمني في 2011 ".

 وتابع هاني يونس :" المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية كان بها تواطؤ من بعض الموظفين ويتم التعامل معهم بالقانون، وتم تحويلهم  للنيابة ".

 واكمل هاني يونس:"  لا تستر على أحد في مخالفات البناء  والمتسبب في مخالفات البناء سيتم محاسبته ".

ولفت هاني يونس:"  الرئيس السيسي كلف بإعادة الاشتراطات البنائية في كافة المحافظات ونقوم بتطوير المدن القديمة بجانب إنشاء المدن الجديدة .
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