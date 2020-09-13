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سيارات

تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
لكزس lexus 300h 2021
لكزس lexus 300h 2021
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اشرف عطية
تأتي السيارة قامت عملاق صناعة السيارات اليابانية الفارهة وإحدى أذرع شركة تويوتا، شركة لكزس، بطرح موديل 2021 من السيارة لكزس lexus 300h 2021 فئة بريميم و التي تم طرحها في المملكة المتحدة .

السيارة لكزس lexus 300h 2021 تأتي بنظام الهايبرد وبها محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2500 سي سي و محرك كهربائي اخر و تحصل على قوة 215 حصان . 

تأتي السيارة لكزس lexus 300h 2021 بنظام مراقبة النقطة العمياء ونظام تنبيه حركة المرور و بها جنوط قياس18 انش، و شاشة 12.3 انش مع نظام ملاحة ومشغل DVD.


جاءت لكزس lexus 300h 2021 بحزمة امان Tech and Safety، والتي تقدم كطرازات ES F سبورت، حيث تشتمل الحزمة الآن على شاشة تاتش قياس 12.3 بوصة متصلة بنظام ملاحة ومصابيح أمامية ليد ثلاثية العدسات .


لكزس lexus 300h 2021 بها نظام تعليق متغير قابل للتكيف مثل انظمة مرسيدس و رولز رويس تمكنها من التكيف مع كافة التضاريس وبها جنوط قياس 19 بوصة، وزجاج فامية ويأتي الطراز الرياضي بحزمة Tech and Safety بسعر 39,255 جنيه استرليني .

تأتي السيارة لكزس lexus 300h 2021 بنظام صوتي ماركة مارك ليفنسون مكون من 17 مكبر صوت، وشاشة قياس 12.3 بوصة متصلة بالجي بي اس GBS وتنجيد من الجلد وتطعيمات خشبية أنيقة، وشنطة كهربائية . 
تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور
تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور
تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور
تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور
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