كاجوال وبسيط .. 10 صور تكشف أناقة يوسف الشريف في عيد ميلاده

يحتفل الفنان يوسف الشريف اليوم ١٤ سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، حيث حقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.





ويحرص يوسف الشريف دائما على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام"، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهر بها سواء في المناسبات الشخصية أو العامة.





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وكشفت الإطلالات عن ذوقه في اختيار الملابس التي يظهر بها، فهو لا يفضل اقتناء الملابس الكلاسيك ولكنه يميل الي اختيار الصيحات والتصميمات ذات الطابع العصري والكاجوال.



