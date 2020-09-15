AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب توقف التنفس أثناء النوم .. ومخاطره

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:36 م
اسباب توقف التنفس
اسباب توقف التنفس أثناء النوم.. ومخاطره
Advertisements
آية التيجي
يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي توقف التنفس أثناء النوم (OSA) عندما ترتخي جدران حلق الشخص وتضيق أثناء النوم ، مما يسد مجاري الهواء ويتسبب في قطع التنفس الطبيعي.

وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى حدوث وتعرضك إلى توقف التنفس أثناء النوم، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية NHS ، وتشمل: الشخير بصوت عال ، والتنفس الصاخب وصعوبة التنفس ، ونوبات متكررة عند انقطاع التنفس بسبب اللهاث والشخير


ويؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على ما بين أربعة إلى 10 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة ، يتأثر حوالي 22 مليون شخص؛ حيث يؤدي نقص الأكسجين إلى تحفيز دماغ المريض ليجعلهم يستيقظون من النوم العميق لإعادة فتح مجري الهواء.

ويتسبب توقف التنفس أثناء النوم في الشعور بالتعب باستمرار، وغالبًا ما يكون غير مدرك للمشكلة، تشمل اسباب انقطاع او توقف التنفس أثناء النوم، ما يلي:

1- زيادة الوزن، وبالأخص تراكم الدهون من منطقة الرقبة.
2- الرجال أكثر عرضة لـ توقف التنفس أثناء النوم.
3- الأشخاص الأكبر من 40 عامًا أو أكثر.
4- لدى الشخص رغبة كبيرة.
5- شرب كميات كبيرة من الكحول
6- النساء في سن اليأس أكثر عرضة لتوقف التنفس أثناء النوم؛ حيث ان التغيرات الهرمونية تسبب ارتخاء عضلات الحلق.

ويشمل علاج توقف التنفس أثناء النوم في إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن ، إذا لزم الأمر ، وتجنب الكحول، بالإضافة إلى ذلك، تمنع أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) إغلاق مجرى الهواء من خلال توفير إمداد مستمر للهواء المضغوط من خلال القناع.

ويؤدي عدم علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى زيادة خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والسكري من النوع الثاني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما التأثيرات السلبية للسمنة على الصحة

دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بزيادة مخاطر كسور العمود الفقري لدى السيدات

لمصابي كورونا.. الشخير يهدد المرضى بالوفاة 3 مرات عن الأشخاص العاديين

الشخير أثناء النوم يؤدى إلى خطر الوفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد اتهام الأطقم الطبية بالإهمال .. نيابة المنيا تبدأ التحقيق في وفاة سيدة داخل مستشفى النساء

الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. السيسي يصدق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

كيف تعرف أنك محسود ؟.. الإفتاء توضح

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

زلزال في الزمالك.. نكشف كواليس الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون

أنغام توضح حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

AdvertisementS

كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

أزمة في الزمالك.. كارتيرون يطلب الرحيل فجأة ويرفض قيادة المران

مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون في فيديو عبر قناة النادي

أزمة في الزمالك.. استقالة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

زلزال في الزمالك.. نكشف كواليس الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرواني.. بـ 3 وصفات مختلفة

إطلاق ساعة آبل الجديدة Apple Watch 6 رسميًا بحساس أكسجين.. سعر ومواصفات.. صور

عملاق الصحراء.. مواصفات وتجهيزات تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux.. شاهد