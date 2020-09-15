أسباب توقف التنفس أثناء النوم .. ومخاطره

قطع التنفس الطبيعي.



وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى حدوث وتعرضك إلى توقف التنفس أثناء النوم، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية NHS ، و تشمل: الشخير بصوت عال ، والتنفس الصاخب وصعوبة التنفس ، ونوبات متكررة عند انقطاع التنفس بسبب اللهاث و الشخير يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي توقف التنفس أثناء النوم (OSA) عندما ترتخي جدران حلق الشخص وتضيق أثناء النوم ، مما يسد مجاري الهواء ويتسبب في





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ويؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على ما بين أربعة إلى 10 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة ، يتأثر حوالي 22 مليون شخص؛ حيث يؤدي نقص الأكسجين إلى تحفيز دماغ المريض ليجعلهم يستيقظون من النوم العميق لإعادة فتح مجري الهواء.





ويتسبب توقف التنفس أثناء النوم في الشعور بالتعب باستمرار، وغالبًا ما يكون غير مدرك للمشكلة، تشمل اسباب انقطاع او توقف التنفس أثناء النوم، ما يلي:





1- زيادة الوزن، وبالأخص تراكم الدهون من منطقة الرقبة.

3- الأشخاص الأكبر من 40 عامًا أو أكثر.

4- لدى الشخص رغبة كبيرة.

5- شرب كميات كبيرة من الكحول

6- النساء في سن اليأس أكثر عرضة لتوقف التنفس أثناء النوم؛ حيث ان التغيرات الهرمونية تسبب ارتخاء عضلات الحلق.





ويشمل علاج توقف التنفس أثناء النوم في إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن ، إذا لزم الأمر ، وتجنب الكحول، بالإضافة إلى ذلك، تمنع أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) إغلاق مجرى الهواء من خلال توفير إمداد مستمر للهواء المضغوط من خلال القناع.



