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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. خلل بـ واتساب يتسبب في غضب مستخدمي أندرويد.. وشاومي تطلق أرخص هواتفها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تقوم خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، بتطوير الكثير من الميزات المتطورة لتطبيقها المخصص للهواتف المحمولة، ولكن بعض التقارير الحديثة أشارت إلى الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة فيسبوك تخطط إلى إضافة بعض الاختصارات الجديدة لتطبيق الويب WhatsApp Web.


أطلقت العلامة التجارية ريدمي التابعة لشركة شاومي Xiaomi، هاتف "ريدمي 9" في الهند الشهر الماضي، تحت اسم Redmi 9 Prime، تليه النسخة العالمية من نفس الجهاز الذي يشبه هاتف Redmi 9C، واليوم، طرحت الشركة الصينية هاتف Redmi 9A في الهند، وهو Redmi 9A الذي أعيد تسميته في وقت سابق من هذا الشهر.


أعلنت شركة إل جي LG، رسميا خلال اليومين الماضيين، عن هاتفها الذكي الأحدث Wing 5G، والذي يأتي ضمن مجموعة الأجهزة المبتكرة Explorer، بشاشة ثنائية قابة للدوران.


يحتوي متجر تطبيقات أبل Apple، العديد من تطبيقات هواتف آيفون التي لا حصر لها، والتي قد تؤدي إلى تشتيت المستخدم فقد لا يعرف من أين يبدأ وأي التطبيقات قد تلبي احتياجاته، فإذا كنت تملك هاتف آيفون أو جهاز آيباد جديدا ولا تعرف التطبيقات التي قد تحتاج إليها على جهازك الجديد، نقدم لك فيما يلي أهم تطبيقات وألعاب يجب عليك تثبيتها على هاتفك الآيفون أو جهاز الآيباد الجديد، بحسب ما ذكرته صحيفة "washington post".


تضم الإصدارات التجريبية من تطبيق التراسل الفورى واتساب WhatsApp، العديد من الميزات الجديدة التي تختبرها المنصة تمهيدا لطرحها بشكل عام لجميع المستخدمين حول العالم، ولكن من الأفضل توخي الحذر هذه المرة فقد تعمل أحد الميزات الجديدة عكس ما هو مخصص لها.
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