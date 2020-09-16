عميد تمريض عين شمس توضح استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد...دورات تدريبية لرفع كفاءة الاداريين بتربية عين شمس

_ عميد تربية عين شمس يوضح سير العملية التعليمية بالعام الجديد 2020/2021
_ عميد تمريض عين شمس توضح استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد
_دورات تدربية لرفع كفاءة الادارييين بتربية عين شمس
صرحت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس بانتهاء وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية من سلسلة دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالكلية ويأتي ذلك في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها جامعة عين شمس و كلية التمريض.
وأضافت عميد كلية التمريض انه تم التدريب علي كيفية انتاج المقررات الاليكترونية و والتدريب علي طرق بناء الاسئلة المختلفة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر علي منصة الكلية والتى تركزت خلالها تنظيم مجموعة من الدورات علي أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بأقسام الكلية المختلفة وذلك خلال الفترة من 18 اغسطس وحتي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري.
وأكد الدكتور سحر سوف يبدء أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من منتصف سبتمبر وقبل بداية الدراسة في بناء المقررات الإلكترونية استعدادًا للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١.
يذكر أن أعلنت جامعة عين شمس، شروط التحويل ونقل القيد بالمعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض جامعة عين شمس.
وأكدت جامعة عين شمس، أنه تمت موافقة مجلس كلية التمريض في 25/12/2019 على الشروط الآتية:
أولًا : نقل القيد ، يشترط حصول الطالب/ الطالبة على الحد الأدنى للقبول بالمعهد، وأن يكون الطالب/ الطالبة مستوفيا لشروط التوزيع الجغرافى، والا يزيد عدد المحولين/ المحولات عن 5% من أعداد المرشحين المقبولين مع ضرورة اجتياز الإختبار الشخصى عن العام الجامعى 2020/2021 ، وأن يقفل باب التحويل بمجرد اكتمال العدد المطلوب، واستبعاد الطالب/ الطالبة الذين لديهم إعاقات جسدية.
ثانيًا: بالنسبة لـ الفرق الأعلى، يشترط أن يكون تابعا للتوزيع الجغرافى للمعهد، ويشترط عدم قبول التحويل بعد مضي شهر من بدء الدراسة، ويشترط عدم قبول التحويل بالفرقة الثانية.
وافق المجلس الاعلي للجامعات على المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.
وقال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات اونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد .
وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لصدي البلد ان إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"،وفقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات والتي دائما تراعي مصالح الطالب في المقام الاول والنهوض بالعملية التعليمية .
وأكد عميد كلية تربية أن الكلية طبقت هذا النظام بالفعل إجباريًا خلال الفصل الدراسي الثاني 2020 (تيرم الكورونا) حيث قمنا بالتدريس وجها لوجه حتى 15 مارس ثم عن بعد باستخدام كافة الوسائل المعروفة بعد 15 مارس.
وأشار الدكتور ماجد ان التعلم عن بعد فرض نفسه كنقطة تحول في مسار التعليم في مصر؛ ونحن نسعى ونجتهد للتغلب على المشكلات والصعوبات مما كان له اكبر الأثر على اكتساب خبرات مؤهلة لكافة شرائح المجتمع التعليمي بدءًا من الطالب وحتى الأستاذ لتطوير هذا النوع من التعليم الذي أصبح فرض عين على العالم في مرحلة مابعد كورونا.
ونظمت كلية التربية بجامعة عين شمس، دورة تدريبية في مهارات استخدام برنامج الإكسيل في العمل الإداري لعدد من الإداريين بالكلية مع اتباع كافة الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية ووفاء رفاعي مدير عام الكلية،وقام بالتدريب الدكتور هاني نادي يوسف مدير وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تعقدها الكلية في إطار حرص إدارتها على رفع كفاءة الإداريين باستمرار، وذلك لضمان سير العمل على أفضل وجه لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ويعد منح شهادة لجميع المشاركين، شرطًا للمشاركة في الأنشطة والفعاليات بالكلية وكذلك بقية الحوافز التشجيعية.