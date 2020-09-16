عميد تمريض عين شمس توضح استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد...دورات تدريبية لرفع كفاءة الاداريين بتربية عين شمس

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صرحت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس بانتهاء وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية من سلسلة دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالكلية ويأتي ذلك في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها جامعة عين شمس و كلية التمريض.

صرحت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس بانتهاء وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية من سلسلة دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بالكلية ويأتي ذلك في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها جامعة عين شمس و كلية التمريض.

وأضافت عميد كلية التمريض انه تم التدريب علي كيفية انتاج المقررات الاليكترونية و والتدريب علي طرق بناء الاسئلة المختلفة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر علي منصة الكلية والتى تركزت خلالها تنظيم مجموعة من الدورات علي أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بأقسام الكلية المختلفة وذلك خلال الفترة من 18 اغسطس وحتي الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري.





وأكد الدكتور سحر سوف يبدء أعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من منتصف سبتمبر وقبل بداية الدراسة في بناء المقررات الإلكترونية استعدادًا للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١.



