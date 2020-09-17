أبرز 10 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد هروب كارتيرون من الزمالك ..فيديو

مرتضى منصور:

علاقة الزمالك بالأندية السعودية متميزة

كارتيرون حصل على كل مستحقاته المالية

ما حدث فى أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون قرصنة

يروى آخر رسالة لـ مدرب الزمالك الهارب

تولى فيريرا قيادة الزمالك فى الفترة المقبلة وارد

خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

يحكي لأول مرة رسالة تلقاها من مسؤول بالمخابرات القطرية

كارتيرون كاذب وخائن وترك الزمالك فى وقت صعب

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل لأول مرة عن هروب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لـ نادى الزمالك، وقال إن كارتيرون كان يحصل على جميع مستحقاته المالية، وقبل الهروب بيوم كان يتحدث عن حبه للفريق، و العمل على تحقيق نتائج مميزة، وأن الفرنسي فاجئ الجميع برسالة أرسلها لـ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك يخبره بأن أولاده فى فرنسا بحاجة له، ولم يخبره أنه سيتعاقد مع نادي أخر.

ووجه المستشار مرتضى منصور ، رسالة هامة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، قائلًا "أنت خائن وكذاب" ، وأكد أنه غاضب من تعاقد نادي التعاون السعودي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وقال إن الرياضة تخدم السياسة ، أن علاقة الزمالك بالاندية السعودية متميزة، وستظل متميزة.





ولفت إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون حصل على كل مستحقاته المالية، ورغم ذلك تعاقد مع التعاون، وأكد أن ما حدث فى أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون قرصنة أنه لا يسمح بأى تجاوز فى حق السعودية وشعبها، ولكن الفرنسي باتريس كارتيرون ترك الزمالك خلال فترة مهمة للنادي.









وأضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أن الفرنسي باتريس كارتيرون، قام بإرسال رسالة لـ أمير مرتضى منصور يؤكد له أنه سيسافر فرنسا ولم يخبره أنه سيذهب لـ فريق آخر.









وتابع: الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب كاذب فى مبرراته لفسخ التعاقد، وأكد أنه سيفسج العقد من أجل العيش مع أولاده وقام بعمل فيلم أن رئيس نادي التعاون السعودي قاصد أن يخرب الفريق، و باتريس كارتيرون خائن وغير صادق.





وتحدث مرتضى عن سبب رحيل باتريس كارتيرون من الزمالك وقال " الأموال هى سبب رحيل المدرب الفرنسى، وأكد مرتضى أن المدرب الفرنسي كان سعيد فى الزمالك قبل الهروب بيوم " باتريس كارتيرون باع نادي الزمالك من أجل الأموال، وطالب المسئولين فى السعودية بالتدخل والحديث من رئيس نادي التعاون" " الزمالك لا يقف على مدرب، وباتريس كارتيرون لم يدفع الشرط الجزائي، ولم يبلغ الزمالك قبل الرحيل".





وتابع مرتضى منصور ، أن هناك لجنة تعمل ليلا ونهارًا من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد، موضحًا أنه خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عنه، مؤكدًا أن فيريرا، تقابل مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى من قبل وتحدثوا سويًا. أنه وارد التوقيع مع فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك





، أنه تلقى رسالة من ضابط بالمخابرات القطرية يؤكد له أنه من الممكن أن يدفعوا لـ الفرنسي كارتيرون الشرط الجزائي، معلقًا: " الزمالك مستهدف". وأكد رئيس نادي الزمالك ، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، سيذهب إلى قطر



وأردف رئيس نادي الزمالك، إن الخائن الهارب علاء صادق يحرض أولتراس الأهلاوي والزملكاوي للتظاهر ولكن هذا العصر انتهى ، أن الخونة الهاربين يريدون دفع الوطن للخلف ولكن هذا العصر لن يعود ومصر تسير للأمام أن الإعلامي أحمد موسى يمثل نبض الشارع المصري، ويتحدث عن وطنه بكل حب ووطنية، ولكن الهاربين يريدون تدمير مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين يعملون ليلا ونهارًا بدون نوم أن الجماعات الإرهابية تقوم بنشر الشائعات بشكل مستمر عن مصر ولا يتحدثون عن أى عمل عظيم أن تلك الجماعات الإرهابية لا يرون أى إنجازات فى مصر منذ 2014، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية لم تشهد سوى الخراب الرئيس السيسي قضى على العشوائيات وتم عمل مشروعات كثيرة، وتم تطوير الطرق و المرافق، وتم حل مشكلات الكهرباء و البنزين و الخبز.

وأوضح أن الرئيس السيسي شهد عهده تطورا فى أشياء كثيرة، ولا أحد فوق القانون فى عهد السيسي، ومن يخطئ يعاقب ووجه مرتضى منصور رسالة للإرهابي الهارب محمد على قائلا : " أنت شخص مجنون وخدت على قفاك قبل كده" وتابع أن قناة الجزيرة الإرهابية التابعة لقطر تقوم بنشر أكاذيب عن مصر منذ 2011، كاشفًا : " هذه القنوات مرتزقة ومجرمة".





