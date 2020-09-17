محمد جاد: خطوات الدولة في التعليم غير مسبوقة.. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد إن المشروعات التعليمية التى تم افتتاحها ببرج العربى عظيمة جدًا، ومن المفرح أن نرى ذلك على أرض الواقع منفذ بشكل محترف ومشرف.









وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن خطوات الدولة في التعليم والتعليم العالي غير مسبوقة بالسنوات الماضية.









إلى أن جميع إنجازات الدولة نلتمسها على أرض من خلال جميع المشروعات التى نعيش بها لحظاتها حاليًا. وأشارالواقع









وأكد الإعلامى محمد جاد أن الرئيس وجه رسائل قوية ومهمة و واضحة خلال افتتاحه للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب أمس، خاصة بعد أن قال: "اوعوا حد يضحك عليكم بكلام كذب وجهل".









وتابع فى رسالة أخرى لأهل الشر وجه الرئيس، قائلا: "ابعدوا عننا بشركم، دى فيها 100 مليون عايزنها تتقاتل وتخرب، احنا نصلح اللى بقاله سنين متساب".