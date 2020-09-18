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محافظات

توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد توقيع بروتوكول انشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان للتطوير العقاري  في الاحتفالية التي اقيمت بالمركز الثقافي  واحياها الموسيقار عمر خيرت. 

وقع البروتوكول اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان.


واكد محافظ بورسعيد أن منطقة ساحة مصر التى سيتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة ، لافتا لأهمية الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها؛ لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
توقيع بروتوكول لإنشاء ساحة مصر بين محافظة بورسعيد وشركة نيو بلان
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