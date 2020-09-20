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عمرو فاروق: المصريون تعلموا الدرس ومحمد علي مريض نفسيا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:19 م
المقاول محمد على
المقاول محمد على
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حمزة شعيب
قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن المقاول الهارب محمد علي مصاب بجنون "الشهرة والعظمة"، ويعد شخصًا سهل السيطرة عليه بالنسبة إلى الجماعة الإرهابية.

وأضاف "فاروق"، أثناء لقائه التلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، «محمد علي شخص مهتز نفسيا ومن السهل السيطرة عليه من قبل الجماعة الإرهابية»، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول تصدير محمد علي في المشهد، زاعمة وجود حراك شعبي.

وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الشعب المصري تعلم الدرس ولن يقع في فخ الجماعة الإرهابية.

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