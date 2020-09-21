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أخبار العالم

الحكومة البريطانية: نتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا الشهر المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا، إن الحكومة تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا الشهر المقبل.

وأضاف: "وفيات كورونا سترتفع إذا واصلنا نفس النهج، وبعض الإجراءات ستؤثر على الاقتصاد والمجتمع".

وأمس الأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده وصلت إلى "نقطة حاسمة" في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد،.

وحذر هانكوك من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية، "إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية" لوقف انتشار المرض.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع التفشي بأنه "موجة ثانية"، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.

وأعلن جونسون، السبت، فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي، إذا خالطوا مصابا بكوفيد-19.
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