الحكومة البريطانية: نتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بكورونا الشهر المقبل

قال كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا، إن الحكومة تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا الشهر المقبل.





وأضاف: "وفيات كورونا سترتفع إذا واصلنا نفس النهج، وبعض الإجراءات ستؤثر على الاقتصاد والمجتمع".





وأمس الأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده وصلت إلى "نقطة حاسمة" في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد،.





وحذر هانكوك من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية، "إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية" لوقف انتشار المرض.





من جانبه، وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع التفشي بأنه "موجة ثانية"، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.



