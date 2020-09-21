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متحدث وزارة الري يطمئن أهالي رشيد ويكشف آخر الاستعدادات لمواجهة الفيضانات ..فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:30 م
محمد السباعي
محمد السباعي
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن فترة الفيضان من الطبيعي أن يتم أثناءها تخزين المياه التي تأتي من أعالي النيل في بحيرة السد العالي.

وأضاف محمد السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن المياه التي تم تخزينها نقوم بصرفها بعد ذلك حسب احتياجاتنا، كما أن الفيضان هذا العام عالٍ ومبشر، وسيتم تحديد حجمه ونوعه في شهر أكتوبر القادم.

وأوضح محمد السباعي ، أن نسبة الأمونيا مرتفعة في مياه فرع رشيد، ونعمل على الاستفادة منها، كما أن هذه الفترة الاحتياج إلى المياه قليل.

وتابع محمد السباعي، أن هذا يؤدى إلي بعض الاختناقات في المياه بسبب حدوث تعديات من بعض المواطنين سواء بالردم أو المباني.

وأكد أن المجرى المائي حرم ولا يجوز الاقتراب منه، مؤكدا أن ارتفاع منسوب المياه بعض الشىء قد يتسبب في غرق بعض الأماكن التي تعد ضمن حرم نهر النيل ومتعد عليها.

ونوه بأن ارتفاع منسوب المياه ليس في رشيد فقط وقمنا بالتنسيق مع 13 محافظة يمر بها نهر النيل لأخذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة منسوب المياه لعدم حدوث أى ضرر.

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