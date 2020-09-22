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أخبار البلد

حدث ليلا.. عام كارثي ينتظر كوكبنا.. هجوم متبادل بين مرتضي منصور وشوبير

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية ، نرصد أبرزها في الآتي:

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏لجنة الانضباط بتغريمه وإيقافه عن أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.‏

قال تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، إنه كان يعلم بقرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالرحيل عن القلعة البيضاء منذ ثلاثة أشهر.

وصل الجليد البحري في القطب الشمالي، إلى ثاني أدنى مستوياته على الإطلاق، وفقًا للباحثين الذين وصفوه بأنه "عام مجنون في الشمال".

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على مصطفى ‏شوبير حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي.‏

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي رفضه التام التعرض للنادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية، مشددًا على التزامه بعدم التعرض لأي فرد؛ طالما أن هناك احتراما للاتفاق مع إعلام المصريين بذلك.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ عقب الرحيل المفاجئ لـ باتريس كارتيرون لتولي قيادة التعاون السعودي.

نشر المقاول الهارب، محمد علي، صورة له، مع إحدى الفتيات، داخل سيارته الخاصة، وذلك بعد فشل دعواته التخريبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتشاد يوم 20 سبتمبر. 

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب إعلان عدد من المستشفيات عدم وجود أماكن لاستقبال مزيدا من المصابين. 

حسم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تلقي رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضًا سعوديا بقيمة 3 ملايين دولار؛  للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

أكد رئيس الفريق- المكلف من الرئيس الأمريكي دون الد ترامب- بتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منصف السلاوي، عن توفير اللقاح قبل نهاية 2020.

وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ملعب اون، رسالة لـ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته على قناة النادي ردا على تصريحات نجله بشأن الفوز ببطولة الدورى المصري.
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