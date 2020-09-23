عصام الحضري يؤدي تدريبات رياضية شاقة في الجيم.. فيديو

، عبر خاصية الاستوري ، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". نشر عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، فيديو جديدا





، اثناء ممارسته للتدريبات الرياضية الشاقة. وظهر عصام الحضري مستعرضا عضلاته من داخل الجيم





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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.



