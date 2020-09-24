للتخسيس والعظام والأعصاب.. فوائد أكل الترمس قبل النوم

هناك العديد من فوائد أكل الترمس قبل النوم حيث إن الترمس عبارة عن بقوليات تنمو في جميع أنحاء أوروبا وهي وجبة خفيفة شائعة في البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومصر، ويكمن فوائد أكل الترمس قبل النوم في احتوائه على البروتين والألياف وقليلة الزيت والنشا.
ويرتبط فوائد أكل الترمس قبل النوم بفقدان الوزن عادة، وذلك لإنها مليئة بـ حمض الأرجينين الأميني الذي يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم ، وخفض الكوليسترول والدهون، وخفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساهم في تحسين صحة الأمعاء الغليظة.
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فوائد الترمس للعظام
ومن أبرز فوائد الترمس للعظام هي الحفاظ على صحة العظام، وتجنب مشاكل، مثل : هشاشة العظام والكسور وغيرها من مشاكل العظام المختلفة، ويوفر الترمس حوالي 85٪ من الفسفور الذي يحتاجها عظامنا وأسناننا .
ويحتوي الترمس على الكثير من الكالسيوم والفوسفور، وهو ما يخلق فوائد الترمس للعظام لأنه يجعل العظام قوية وصحية؛ حيث ان تناوله يجعل العظام والأسنان أكثر صحة.
فوائد قشر الترمس
ويحتوي فوائد قشر الترمس الذي استخدم منذ عدة آلاف من السنين قبل الميلاد، مما زاد من شعبيتها في الوقت الحاضر؛ حيث ازداد استخدامه في أجزاء أخرى من العالم بسبب مذاقها غير العادي بالإضافة إلى خصائص وفوائد قشر الترمس الغذائية والمفيدة للصحة.
وفي الوقت الحاضر ، تزرع هذه الحبوب في جنوب أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأدنى. نظرا لفوائد قشر الترمس العديدة، فإن قشر الترمس غني بالبروتين؛ ويحتوي الـ 100 جرام على 36.9 جرام من هذه العناصر الغذائية الهامة للغاية.
و فوائد قشر الترمس تكمن في احتوائه على البروتين مثل الموجودة في الحبوب الكاملة، ويعتبر البروتين مسؤول عن التئام الأنسجة وإصلاحها.
بالإضافة إلى ان فوائد قشر الترمس بسبب وجود مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، وتشكل الأحماض خلايا وعضلات وعظام جسم الإنسان، واللذان يلعبان دورًا مهمًا في نقل وتخزين العناصر الغذائية، وإزالة النفايات من الجسم.
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فوائد الترمس للتخسيس
ومن أبرز فوائد الترمس للتخسيس انه يساعد في إنقاص الوزن؛ حيث تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف أعلى يجعل الشخص يشعر بالشبع بشكل سريع ولفترة أطول من الوقت، ونتيجة لذلك ، يستهلك الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية حبوب الترمس في وجباتهم.
ويودي تناول الترمس بشكل مستمر إلى فقدان الوزن بشكل كبير بين الذين يتبعون حمية غذائية صحية، وهو ما يخلق فوائد الترمس للتخسيس؛ حيث شد متبعو الحمية الغذائية انخفاض في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم عند تناوله.
ومن أبرز فوائد الترمس للتخسيس انه يساهم في الحد من حدوث الإمساك، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساهم في مرور البراز بسهولة عبر الأمعاء.
وبفضل محتوى الترمس من الألياف فإن الجسم يمتص سريعا، وهو الأمر الذي يساهم في الحد و تخفيف الإمساك يمنع مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير أو البواسير، وهي من أهم فوائد الترمس للتخسيس.
ويعزز فوائد الترمس للتخسيس وتناوله نمو البكتيريا المعوية المفيدة، وتسمى هذه الأطعمة بالبريبايوتكس والبروبيوتيك، كما أنها تقلل من نمو البكتيريا المعوية الضارة، مما يعزز صحة الأمعاء، ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي.
فوائد الترمس للاعصاب
وأحد أبرز فوائد الترمس للأعصاب، ان الترمس مفيد للجسم بشكل كبير جدا حيث انه يعتبر مقويًا للأعصاب، و يقاوم ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
وأثبتت الدراسة أن البروتين المستخلص من الترمس يساعد على خفض الكوليسترول الكلي هو بروتين شحمي منخفض الكثافة والدهون الثلاثية و الهوموسيستين.
وتكمن فوائد الترمس للاعصاب خلف قدرة الترمس على خفض الكوليسترول، وذلك بسبب محتواه المرتفع من الأرجينين في الترمس.
فوائد الترمس للحامل
ويضمن فوائد الترمس للحامل بسبب محتواه العالي من الألياف ان يجعل المعدة تمتص الماء، ويصبح الجسم أكثر رطوبة، بالإضافة إلى ان الألياف الغذائية تساعد في الحد من الإصابة بالإمساك الذي يصيب المرأة الحامل، مما يحد من إصابة الحوامل بمشاكل المرتبطة بالحمل، مثل: الشق الشرجي والبواسير أو البواسير.
ومن أهم فوائد الترمس للحامل أنه يعزز صحة الأمعاء، ويساعد في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي، والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي،
وأظهرت الأبحاث ان من أبرز فوائد الترمس للحامل وبسبب محتواه من الألياف بأن هناك وجود صلة مباشرة بين هذه تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية، وتعزيز جهاز المناعة لديها.
واحد افضل فوائد الترمس للحامل، ان الترمس يحتوي على كمية جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، ويساعد محتوى فيتامين سي في الترمس، في تعزيز امتصاص الحديد وتكوين الهيموجلوبين، والتي تحتاجه المرأة الحامل وجنينيها.
ويسبب فقر الدم العديد من المشاكل، مثل: التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد وما إلى ذلك، ولكن من فوائد الترمس للحامل انها تمنع في علاج مشاكل فقر الدم، والتخلص من الأعراض .
من فوائد الترمس للحامل، انه يعزز نظام المناعة الصحي لمحاربة جميع أنواع العدوى، لذا فإن إدراج الترمس للحامل في نظامها الغذائي يمدها بالفيتامينات، مثل: أ ، ب المركب ، ح، وسي والمعادن لتقوية جهاز المناعة لديها.
كما أن محتوى فيتامين سي من أبرز فوائد الترمس للحامل، بخلاف انه يعزز جهاز المناعة، ويجعله يتصدى للأمراض، إلى انه يمنع الإصابة بالعدوى بالفيروسات، مثل: نزلات البرد والإنفلونزا.